22 nov. 2026 - 20:24 hrs.

La cantante Daniela Castillo compartió una emotiva publicación en redes sociales para homenajear a su madre, María de la Paz Vicuña, al cumplirse un año de su fallecimiento.

A través de un video musicalizado con la canción “Magnolia”, de Rosalía, la artista recordó distintos momentos que compartió junto a su madre, quien murió el 22 de noviembre de 2025, a los 92 años.

Junto a las imágenes, Castillo escribió un extenso mensaje en el que expresó cuánto la extraña y reflexionó sobre cómo ha vivido su ausencia durante este último año.

“Ya pasó un año de tu partida mamita! Es que ha sido demasiado rápido y yo aún no he alcanzado a llorar lo suficiente, a sentir lo suficiente, a pensar lo suficiente en tu ausencia”, comenzó señalando.

En su publicación, también compartió cómo ha cambiado su forma de enfrentar la muerte y el recuerdo de su madre: “Será que ahora que estás con el Papo siento la muerte distinta... Como que sé que no te has ido. Solo tu cuerpo no está”.

Finalmente, recordó los momentos que vivieron juntas y destacó que pudo acompañarla hasta el final. “Qué regalo más magnífico haber estado tomándote de la mano en tu partida”, expresó.