22 nov. 2026 - 19:21 hrs.

Una de las preguntas que más recurrentemente le hacen los "facilines" a Naya Fácil tiene que ver con la posibilidad de que en algún momento se convierta en madre, sobre todo ahora que tiene una pareja.

Cansada de la insistencia, la influencer de 28 años le contestó directamente a sus seguidores a través de un video respecto a su visión de la maternidad y de si esta es una opción para ella.

"¿Qué voy a hacer yo criando un humano?"

"Ver a una mujer independiente, no sé, que hace sus cosas, que quizás, claro, tiene una situación estable económica, que viaja, no sé, como yo, me estoy definiendo a mí; la gente dice: '¿Y por qué no tiene hijos? ¿Por qué no quiere hijos?'", comenzó relatando.

"De verdad que he tenido que lidiar con eso y, como digo, tengo recién 28 años, igual soy cabra chica, soy adolescente", cuestionó inmediatamente después.

Tras este preludio, reveló directamente su parecer respecto a la maternidad. "Soy una niña, ¿qué voy a hacer yo criando un humano? No estoy preparada, aparte no quiero y no lo voy a tener por presión social, porque en este momento siento presión social con respecto a los hijos, de verdad", dijo.

"De verdad no quiero tener hijos"

Naya cree que cuando cumpla los 30 años, la insistencia de los "facilines" será aún peor, ya que todos los días le llegan mensajes en los que le dicen: "Ahora que está pololeando, podría tener".

"Hemos tenido conversaciones de que yo de verdad no quiero tener hijos. O sea, él lo sabe, mi pololo lo sabe, sabe que no quiero tener hijos", reveló respecto a las conversaciones que ha tenido con su pareja sobre este tema.

"Perdón que sea tan fría, pero siento que ya es hora de que alguien en redes sociales sea fría con el tema de la maternidad. Siento que todo el mundo romantiza la maternidad", volvió a cuestionar.

Finalmente, la creadora de contenidos reconoció que la maternidad tiene "un lado hermoso"; sin embargo, "también tiene un lado B, y es el lado feo, y es el lado B el que yo no quiero vivir".

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