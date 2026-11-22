22 nov. 2026 - 12:48 hrs.

Michelle Carvalho compartió una importante actualización sobre su estado físico y sorprendió al revelar que ha conseguido salir de la obesidad grado 2 tras perder 21 kilos.

La modelo brasileña contó la noticia en sus historias de Instagram, donde reveló parte de sus resultados médicos luego de una consulta con su doctor.

"Salí de obesidad grado 2 a sobrepeso"

"Salí de obesidad... Ay, que suena fuerte... Salí de obesidad grado 2 a sobrepeso. Y bajé 21 kilos", expresó visiblemente emocionada.

La influencer también explicó que el cambio no ocurrió de un día para otro. Según relató, comenzó su tratamiento hace varios meses y ha debido enfrentar un camino de mucha fuerza de voluntad.

"Pucha, que es difícil, porque empecé el tratamiento a finales de mayo y ha sido un proceso largo. Hay meses que uno no avanza, pero hay que confiar en que todo va a salir bien", comentó.

"Hay días que voy llorando, pero voy"

En ese contexto, Carvalho destacó la importancia de contar con apoyo profesional. "Es fundamental hacer un acompañamiento médico, psicológico, estar bien acompañado en el proceso y, al final, es pura vida, pura salud", sostuvo.

Respecto a cómo mantiene la constancia, reveló que asiste al gimnasio entre cuatro y cinco veces por semana, además de apoyarse en sus amistades para encontrar motivación.

"Hay días que voy llorando, pero voy", reconoció en uno de los mensajes que publicó junto a sus registros.

"Cuando empiezas a ver los resultados, es muy gratificante"

La modelo también agradeció el respaldo que recibe de sus seguidores y aseguró que sus palabras de aliento se han convertido en una parte importante de su proceso.

"Hoy en día siento que casi que lo hago más por ustedes, porque quiero que ustedes se inspiren, que sí se puede", manifestó.

Finalmente, Michelle adelantó que todavía tiene una meta por cumplir: Bajar sus últimos 10 kilos. Además, invitó a quienes atraviesan un proceso similar a comenzar de a poco, incluso caminando.

"Tarda, es lento el proceso, pero cuando empiezas a ver los resultados, es muy gratificante", concluyó.

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