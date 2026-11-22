22 nov. 2026 - 12:00 hrs.

Actualmente, rige el horario de verano en Chile, pese a que la primavera ha afectado de diferentes maneras en cuanto al clima a lo largo del país.

Por ejemplo, en la Región Metropolitana, donde se ha visto un contraste entre días con lluvias e incluso granizos y tormenta eléctrica en algunos sectores de la capital y otros días ha habido temperaturas de más de 30°.

Pero este horario de verano que nos rige dará paso al horario de invierno, lo que implicará un nuevo cambio de hora en Chile.

¿Cuándo es el próximo cambio de hora en Chile?

El próximo cambio de hora en Chile será el sábado 3 de abril, fecha en que se deberán atrasar los relojes en una hora.

Es decir, a las 23:59 del sábado 3 de abril, se debe atrasar la hora a las 23:00 del mismo sábado 3.

Este cambio se debería realizar automáticamente en teléfonos celulares, televisores u otros dispositivos que indiquen la hora.

Hay que tener en cuenta que este cambio de hora no será válido para todo el país, ya que las regiones de Aysén y Magallanes y de la Antártica Chilena mantienen su hora.

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