¿Cuándo es el próximo cambio de hora?
Actualmente, rige el horario de verano en Chile, pese a que la primavera ha afectado de diferentes maneras en cuanto al clima a lo largo del país.
Por ejemplo, en la Región Metropolitana, donde se ha visto un contraste entre días con lluvias e incluso granizos y tormenta eléctrica en algunos sectores de la capital y otros días ha habido temperaturas de más de 30°.
Pero este horario de verano que nos rige dará paso al horario de invierno, lo que implicará un nuevo cambio de hora en Chile.Ir a la siguiente nota
¿Cuándo es el próximo cambio de hora en Chile?
El próximo cambio de hora en Chile será el sábado 3 de abril, fecha en que se deberán atrasar los relojes en una hora.
Es decir, a las 23:59 del sábado 3 de abril, se debe atrasar la hora a las 23:00 del mismo sábado 3.
Este cambio se debería realizar automáticamente en teléfonos celulares, televisores u otros dispositivos que indiquen la hora.
Hay que tener en cuenta que este cambio de hora no será válido para todo el país, ya que las regiones de Aysén y Magallanes y de la Antártica Chilena mantienen su hora.
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