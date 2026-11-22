22 nov. 2026 - 11:42 hrs.

¿Qué pasó?

El Concejo Municipal de Iquique rechazó la licitación para realizar el denominado "Show de Drones y Láser", espectáculo que estaba contemplado para recibir el Año Nuevo 2027 y que consideraba una inversión de $598 millones de recursos municipales.

La actividad se había realizado durante tres años consecutivos y contemplaba el despliegue de 1.000 drones, un espectáculo de luces láser y música en vivo.

La propuesta, impulsada por el alcalde Mauricio Soria, fue descartada por seis votos en contra y cinco a favor, en una estrecha votación.

Los concejales que rechazaron la iniciativa cuestionaron el monto destinado al espectáculo y plantearon que la comuna enfrenta otras necesidades urgentes, especialmente por el deterioro de distintos sectores de la ciudad y las necesidades de sus habitantes.

Entre los argumentos también se mencionó la necesidad de priorizar recursos para la reparación de calles y otras mejoras en la comuna.

Preocupación por las reservas hoteleras

La decisión también generó preocupación por sus posibles efectos en el turismo. Según informó Diario Financiero, la Cámara de Comercio, Industrias, Servicios y Turismo de Iquique había reportado un 75% de reservas hoteleras para el periodo de fin de año.

Al respecto, el alcalde advirtió sobre el riesgo de que los visitantes cancelen sus reservas tras conocerse que el espectáculo no se realizará.

"Ahora viene la anulación de las reservas. Claro, o sea, la irresponsabilidad, y aquí lo quiero decir, que es una irresponsabilidad, porque esto yo lo pregunté a principio de año, le dije, no quiero llegar a fin de año con un tema que dañemos la credibilidad de la ciudad", manifestó el jefe comunal.

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