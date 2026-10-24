"Estoy muy encariñado": Buzo cautiva a las redes sociales con su tierna historia de "amistad" con un pulpo en Iquique

24 oct. 2026 - 08:44 hrs.

¿Qué pasó?

A través de su cuenta de Instagram (@edu.mondacab), el buzo de apnea Eduardo Mondaca ha registrado su "amistad" con un pulpo que vive en la costa de la caleta San Marcos, al sur de la ciudad de Iquique.

Con una historia que recuerda al documental de Netflix "Mi maestro el pulpo", Eduardo ha cautivado a las redes sociales gracias a su amigo cefalópodo, de quien dijo estar "muy encariñado".

"Estoy muy encariñado"

El buzo le contó su historia a Las Últimas Noticias (LUN), explicando que el primer encuentro con "Pol" fue bastante hostil: "Nos tiró tinta, un chorro de agua y se escondió", recordó.

Pero Eduardo no se dio por vencido y al día siguiente volvió a los roqueríos donde vive el animal; sin embargo, bastaron unas dos semanas para que el pulpo comenzara a sacar sus tentáculos y a explorar los pies de su visitante.

"Fue impactante. Uno trabaja en el entorno marino, pero nunca se da el tiempo de interactuar así. Ver lo que pueden hacer los animales cuando uno no está en una actitud hostil es espectacular", sostuvo en la entrevista.

En cosa de dos meses, la "amistad" entre ambos fue creciendo y Eduardo visita a Pol durante la marea baja, siempre con la misma tenida de short azul y polera negra para que lo pueda reconocer.

"Un día me fui acercando y salió rápido de la cueva. Todavía ni llegaba a la orilla y él ya me había visto, sabía que era yo", rememoró.

En sus encuentros, Eduardo observa cómo Pol cambia de color, sigue sus movimientos y le toca la mano. "Me quedo al lado, lo miro y trato de acercarme. Estoy muy encariñado", le reconoció a LUN.

"Creo que se está despidiendo"

El buzo de 34 años contó también que ha visto cambios en el comportamiento de Pol que le hacen pensar que es una hembra que está cuidando sus huevos, cuestión que "marcaría la despedida", ya que, como explicó, "hembra y macho mueren después de que nacen sus hijos".

"Me estoy preparando. Creo que va a ser superdifícil. El otro día nadamos juntos y estuvo encima de mí. Creo que se está despidiendo", lamentó sobre el inevitable fin que quizá pronto tendrá su historia de amistad con Pol.

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