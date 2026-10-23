Hito histórico en el Ejército de Chile: Ascienden a la primera mujer al grado de General en 216 años de la institución

23 oct. 2026 - 21:54 hrs.

¿Qué pasó?

En un hecho inédito para las Fuerzas Armadas del país, la hasta ahora coronel María Soledad Acevedo San Martín se convirtió en la primera mujer en ascender al grado de General de Brigada en los 216 años de historia del Ejército de Chile. La oficial, que cuenta con 32 años de trayectoria en las filas institucionales, integrará el Alto Mando para el periodo 2027 y asumirá la jefatura de la Dirección de Finanzas del Ejército.

Una larga trayectoria en la gestión institucional

Ingeniera Politécnica Militar de profesión, la nueva General posee una amplia experiencia en la gestión logística y de recursos del estamento militar. A lo largo de su carrera ha ejercido cargos clave como jefa de Finanzas de la División de Salud, directora de la Central Odontológica y, hasta antes de su nombramiento, se desempeñaba como jefa ejecutiva de la Administración de los Fondos de Salud del Ejército (JEAFOSALE).

Tras la confirmación de su ascenso, la General de Brigada expresó el orgullo que significa asumir esta responsabilidad en el Alto Mando. "Durante mis 32 años de carrera he trabajado con profesionalismo y ahora que asciendo al grado de General de Brigada, reafirmo una vez más mi compromiso con la Institución, que me ha entregado todo para desarrollarme y aportar a la sociedad", manifestó.

Un hito para las mujeres en las Fuerzas Armadas

Este nombramiento representa el punto más alto en el camino de integración femenina iniciado hace más de cinco décadas con la creación de la antigua Escuela Femenina Militar en 1974. Un avance progresivo que hoy se refleja en todas las ramas de las Fuerzas Armadas, donde solo en la última Parada Militar se registró la participación de 1.764 mujeres pertenecientes a las distintas instituciones de las Fuerzas Armadas.

En esa misma línea, la nueva autoridad militar dedicó palabras a las generaciones de funcionarias que abrieron el camino en la institución. "Estoy orgullosa de vestir el uniforme militar y espero estar a la altura de este compromiso profesional, donde además represento a todas las mujeres del Ejército, coronando una trayectoria que iniciaron aquellas mujeres de hace 52 años", concluyó.