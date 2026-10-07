Senado aprueba las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) y proyecto queda listo para convertirse ley

07 oct. 2026 - 19:03 hrs.

¿Qué pasó?

El Senado dio un nuevo paso en la tramitación del proyecto que establece las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), luego de aprobar el informe de la comisión mixta que revisó la iniciativa.

La iniciativa busca establecer un marco para el uso de la fuerza por parte de Carabineros, la Policía de Investigaciones y las Fuerzas Armadas en las circunstancias establecidas por la ley.

Con 29 votos a favor, 15 en contra y una abstención, el proyecto está listo para convertirse en ley.

Valoran el avance del proyecto

El diputado de Renovación Nacional Luis Pardo, integrante de la comisión mixta, valoró el avance y sostuvo que es necesario entregar certeza jurídica a los funcionarios encargados de labores de seguridad.

“Este un proyecto que estaba retardado y que es indispensable para que tanto Carabineros, PDI, como nuestras Fuerzas Armadas tengan certeza jurídica en el uso la fuerza legítima que el estado les confiere para proteger a la sociedad”, aseguró el diputado.

Pardo agregó que la propuesta también busca establecer un respaldo para quienes utilicen la fuerza en el cumplimiento de sus funciones.

“Este proyecto de ley va a permitir dar esa certeza, va a permitir que aquellos funcionarios que, en cumplimiento de su deber, hagan uso de la fuerza, se presuman inocentes, no tengan que demostrar su inocencia como ocurría hasta ahora, en que muchos carabineros son separados del cargo, pierden sus remuneraciones, pierden sus carreras y terminan en malas condiciones por haber hecho uso de la fuerza legítima”.

“Algunos son declarados inocentes al cabo de muchos años y otros siguen procesados o algunos incluso condenados por haber defendido a la sociedad haciendo uso de la fuerza legítima”, agregó.

Por su parte, el diputado Mauro González, integrante de la Comisión de Seguridad, relacionó la aprobación de las RUF con la agenda de seguridad impulsada por Renovación Nacional junto a Evópoli. Entre las iniciativas mencionadas se encuentra el proyecto conocido como Naín-Retamal 2.0, que busca extender la legítima defensa privilegiada a funcionarios que actúen estando de franco.

“Sin lugar a duda, estos últimos días han sido complejos, han sido tristes en materia de seguridad, especialmente para Carabineros de Chile. Pero este Congreso tiene un deber y tiene una responsabilidad que es legislar y sacar adelante proyectos que le entreguen herramientas y facultades a nuestras policías”, comentó González.

El parlamentario agregó que “como Renovación Nacional, junto a Evópoli, hemos estado ocupados en esa materia, haciendo propuestas de la ley Naín Retamal en adelante”.

“Hemos logrado avanzar respecto a los funcionarios de franco, hemos logrado avanzar en la ley antipelotazos, ampliar el plazo de flagrancia, y hoy valoramos enormemente que podamos avanzar en las Reglas del Uso de la Fuerza para entregar herramientas, entregar protección penal, protección civil, incluso administrativa a las fuerzas de orden, pero también a las Fuerzas Armadas, donde ellos tengan la claridad que pueden actuar bajo esas reglas y que van a estar amparados, van a estar protegidos por el cumplimiento de su deber”, finalizó el parlamentario.