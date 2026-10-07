"No son objetos, son familia": Proyecto busca endurecer penas por robo de mascotas

07 oct. 2026 - 17:06 hrs.

¿Qué pasó?

Diputados del Partido Socialista (PS) presentaron un proyecto de ley que busca modificar el Código Penal para establecer sanciones especiales cuando delitos como hurto, receptación o apropiación indebida afecten a mascotas o animales de compañía.

La iniciativa, denominada “No son objetos. Son familia”, fue presentada por los diputados Juan Santana, César Valenzuela, Carolina Cucumides, Francisco Crisóstomo y Andrea Macías, quienes buscan cambiar el tratamiento penal que actualmente reciben estos casos.

Según explicaron sus impulsores, la legislación vigente aborda la sustracción de animales principalmente desde una perspectiva patrimonial, por lo que el valor económico de la mascota puede determinar la calificación y eventual sanción del delito. El proyecto plantea incorporar una consideración distinta: el vínculo que existe entre el animal y su familia.

Buscan reconocer el vínculo entre las mascotas y sus familias

El diputado César Valenzuela sostuvo que el problema no se limita al valor comercial del animal cuando una mascota es sustraída: “Cuando se roba una mascota, no es el valor comercial el que está en juego”, afirmó el parlamentario al explicar los fundamentos de la iniciativa.

En la misma línea, Juan Santana señaló que actualmente la legislación considera a los animales desde una perspectiva patrimonial, por lo que el proyecto busca establecer penas específicas para delitos cometidos contra mascotas y animales de compañía.

La propuesta apunta así a que la pérdida de una mascota pueda ser considerada más allá del perjuicio económico que representa para su propietario, incorporando el impacto que genera la separación del animal de su núcleo familiar.

Más de 12 millones de perros y gatos con dueño

De acuerdo con los antecedentes incluidos en el proyecto, en Chile existen más de 12,4 millones de perros y gatos con dueño, mientras que estos animales están presentes en el 75,9% de los hogares del país.

Además, una encuesta realizada durante 2025 estableció que el 74,4% de las personas considera a su mascota como un integrante de su familia. Estas cifras son utilizadas por los parlamentarios para respaldar la necesidad de actualizar el tratamiento que reciben los animales de compañía dentro de la legislación penal.

La iniciativa sostiene que la relación entre las personas y sus mascotas ha adquirido una relevancia que no necesariamente queda reflejada en las normas actuales cuando se producen delitos como el robo, el hurto o la apropiación indebida.

Proyecto contempla excepción para rescates

El proyecto también considera una situación particular: los casos en que una persona sustrae o retira a una mascota con el objetivo de auxiliarla o evitar que continúe en una situación de maltrato.

De esta manera, la propuesta busca diferenciar una sustracción realizada con fines delictivos de aquellas intervenciones cuyo propósito sea proteger o rescatar a un animal que se encuentra en riesgo.

Los parlamentarios plantean que esta excepción es necesaria para evitar que una persona que actúa con el objetivo de proteger a una mascota pueda ser sancionada bajo las mismas condiciones que alguien que la sustrae con una finalidad ilícita.