22 nov. 2026 - 12:24 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este domingo, dos personas perdieron la vida tras perder el control de su vehículo y protagonizar un choque contra unos árboles en la comuna de Cañete, en el sector sur de la región del Biobío.

Dos fallecidos tras choque con árboles en Cañete

El capitán Oscar Medina de Carabineros, jefe operativo de la 3.ª Comisaría de Cañete, explicó que el accidente ocurrido a la altura del kilómetro 27 de la Ruta P-60-R fue alertado al personal policial a eso de las 07:20 horas.

"Por causas que se investigan, un vehículo menor, el cual transitaba en dirección sur a norte por la citada ruta, habría perdido el control del móvil, impactando con unos árboles que se encuentran a un costado de la ruta", detalló.

"A raíz de la energía de este accidente de tránsito, ambos ocupantes que se encontraban al interior del vehículo, personas adultas de sexo masculino, perdieron la vida en el lugar", agregó el capitán Medina.

Tras esto, se informó que "en este minuto se están realizando diligencias inherentes a la investigación y esclarecer la dinámica de este accidente de tránsito".

"Este hecho fue denunciado al Ministerio Público, el cual instruyó la concurrencia del equipo SIAT, quienes se trasladan al lugar para realizar las pericias inherentes a la investigación de este accidente de tránsito", cerró.

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