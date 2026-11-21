21 nov. 2026 - 18:20 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este sábado, una avioneta capotó al interior de un condominio ubicado en Valle Casa Blanca Norte, en la comuna de Peñalolén. El accidente ocurrió en un pasaje del recinto.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, en la aeronave viajaban cuatro personas: tres pasajeros y un piloto. Se trataría de tres funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) y un civil, quienes realizaban un vuelo recreativo.

El general Cristian Montre entregó detalles sobre el estado de los ocupantes, señalando que "la verdad que, por los daños, afortunadamente, prácticamente resultaron ilesos”, indicó.

Sin embargo, una de las personas habría presentado lesiones de mayor consideración; "a la persona que veíamos un poco más complicada la trasladamos en el helicóptero institucional al Hospital de Carabineros”, explicó Montes.

Desde el Departamento de Emergencias de la Municipalidad de Peñalolén habían informado preliminarmente que cuatro personas resultaron con lesiones leves.

Además, señalaron que un vehículo resultó dañado, pero que no hubo afectación a las viviendas del condominio.