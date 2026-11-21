21 nov. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

Instagram incorporó una nueva función que permite editar las historias después de publicarlas, una herramienta que responde a una de las principales quejas de los usuarios: hasta ahora, si cometían un error al compartir una story, debían eliminarla y volver a subirla.

Con esta actualización, los usuarios podrán realizar modificaciones durante los primeros 15 minutos desde su publicación. Entre los cambios permitidos se encuentran corregir errores en los textos, agregar o cambiar la música e incorporar información que no estaba en la historia original.

Una de las ventajas de esta herramienta es que editar una story no afectará sus métricas ni las respuestas que haya recibido. Esto significa que los usuarios podrán conservar las visualizaciones y reacciones que ya tenían, sin necesidad de comenzar nuevamente.

Además, la historia mantendrá su posición dentro de la secuencia de stories que haya publicado el usuario. Es decir, si comparte varias historias consecutivas, aquella que edite conservará su orden original.

"Mucha gente lo ha estado pidiendo, así que me alegra mucho poder ofrecer esta opción", señaló el CEO de Instagram al referirse a la nueva herramienta.

La función ya comenzó a implementarse de manera gradual, por lo que todavía no se encuentra disponible para todos los usuarios ni en todos los países.

¿Cómo editar una historia de Instagram?

Para utilizar esta herramienta, los usuarios deberán seguir estos pasos:

Publicar una historia en Instagram. Ingresar a la story que desean modificar, dentro de los primeros 15 minutos. Presionar el menú de tres puntos que aparece en la parte inferior derecha. Seleccionar la opción "Editar historia". Realizar los cambios y guardar la publicación.

Una vez actualizada, la historia mostrará una etiqueta con la palabra "Editada", para que quienes la vean sepan que se realizaron modificaciones después de su publicación.