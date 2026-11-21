21 nov. 2026 - 17:00 hrs.

La Miss Universo Chile, Dominga López, está deslumbrando con varios de sus looks en las preliminares del concurso de belleza que coronará a su nueva soberana el próximo martes 24 de noviembre en Puerto Rico.

Vestidos de Dominga López deslumbran en Puerto Rico

En las últimas horas, la joven oriunda de Viña del Mar mostró en sus redes sociales el vestido de tonos turquesa, con encajes y texturas con los que se prepara para el show de Traje Típico de esta tarde.

"En camino al Choliseo para empezar a prepararnos para el show de Traje Típico. Estoy demasiado emocionada para que vean lo que tenemos preparado", escribió Dominga en la publicación que tiene tres fotografías de su vestido.

"Sé que les va a encantar, así que no se lo pierdan", añadió la periodista de 24 años respecto al Traje Típico que presentará en la competencia fijada para las 20:00 horas de este sábado en Chile.

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Otro de los estilismos de Dominga que encantó en Puerto Rico fue el que lució ayer en la "Noche por la memoria", en donde todas las concursantes lucieron vestidos de tono azul oscuro.

"Hoy vivimos una jornada maravillosa donde nos reunimos para generar conciencia sobre el Alzheimer y el autismo. Escuchamos historias inspiradoras y me llevo mi corazón contento por poder haber sido parte de esta instancia", escribió sobre esa experiencia.

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Preliminares del Miss Universo en Mega

Cabe recordar que Mega está encargado en exclusiva de la transmisión del Miss Universo en Chile y mañana domingo a partir de las 19:20 horas podrás disfrutar la emisión en vivo de las rondas preliminares del concurso en nuestro canal de YouTube (pincha aquí).

Dicha cobertura digital estará a cargo de Poli Flores, Lady Ganga y Geraldine González, quienes desmenuzarán todos los detalles de esta importante etapa en la que Dominga López lucha para coronarse como la próxima Miss Universo.

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