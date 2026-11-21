21 nov. 2026 - 16:50 hrs.

¿Qué pasó?

La presencia de ejemplares de fragata portuguesa activó una alerta sanitaria en tres playas de la Región del Biobío. La medida afecta a Caleta Lenga, en la comuna de Hualpén, y a otros dos balnearios de la comuna de Lebu, en la provincia de Arauco, donde se prohibió el ingreso al agua para baño y la realización de actividades recreativas o deportivas.

La determinación se formalizó mediante una resolución sanitaria emitida por la Capitanía de Puerto de San Vicente, luego de que durante patrullajes de Policía Marítima se detectaran ejemplares de esta especie en Playa Lenga. Las autoridades mantienen monitoreos y llamaron a respetar las restricciones.

Desde la Capitanía de Puerto de San Vicente hicieron un llamado a extremar las precauciones en el borde costero. "Si ves un nuevo ejemplar de fragata portuguesa, no los toques, pues sus tentáculos pueden causar lesiones dolorosas, incluso al estar fuera del agua o, aparentemente, sin vida", advirtieron.

Además, solicitaron informar oportunamente cualquier nuevo avistamiento a la autoridad sanitaria mediante sus canales oficiales. Esto, debido a que el peligro se mantiene incluso cuando los ejemplares están fuera del agua.

Los tentáculos de la fragata portuguesa pueden alcanzar hasta 20 metros de longitud y contienen una toxina que provoca irritación y fuertes dolores al contacto con la piel. Ante un eventual encuentro, el llamado es a mantenerse alejado y evitar manipularlas.

¿Qué hacer en caso de recibir una picadura de fragata portuguesa?

Según las recomendaciones entregadas por el Gobierno, en caso de sufrir una picadura se debe:

Lavar inmediatamente la zona afectada con agua de mar.

Retirar los restos de tentáculos utilizando un elemento plástico liso, como una cédula de identidad, sin tocarlos directamente con las manos.

No aplicar agua dulce ni frotar o rascar la piel con arena o toallas.

Utilizar vinagre blanco doméstico, si se dispone de él, aplicándolo sobre la lesión o sumergiendo la zona afectada entre 15 y 30 minutos.

Evitar aplicar alcohol, orina, agua potable, bicarbonato de sodio, bebidas, jugo de limón o protector solar.

Si los síntomas persisten, acudir al centro de salud más cercano.

Para denunciar la presencia de fragatas portuguesas, se puede llamar al 137 de la Armada o a Salud Responde al 600 360 7777.

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