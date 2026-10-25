Fragata portuguesa en playas del litoral central: Doctor entrega recomendaciones y habla mujer que sufrió picadura

25 oct. 2026 - 13:16 hrs.

¿Qué pasó?

Los visitantes de Playa Ventanas, en Puchuncaví, y Playa El Yatching, en Algarrobo, deberán abstenerse de ingresar al mar y efectuar actividades recreativas en estos balnearios, luego de que la autoridad sanitaria de Valparaíso estableciera restricciones preventivas por la presencia de fragata portuguesa.

La decisión fue adoptada por la Secretaría Regional Ministerial de Salud tras recibir antecedentes sobre el avistamiento de ejemplares de Physalia physalis, un organismo marino que puede provocar lesiones dolorosas y reacciones de distinta gravedad al entrar en contacto con la piel.

Afortunadamente, hasta el momento, no se han registrado personas afectadas.

"Limpiar con agua de mar"

El doctor Francisco Undurraga, médico internista de Clínica Meds, señaló que "la fragata portuguesa tiene tentáculos de varios metros y puede inyectar un veneno potente, pudiendo picar, incluso, estando muerta en la arena... La picadura causa dolor intenso tipo quemadura, enrojecimiento e inflamación de la piel y, en algunos casos, mareos, náuseas y dificultad respiratoria".

Acto seguido, se preguntó qué hacer si te pica: "Sal del agua de inmediato, no frotes la zona, no limpies con agua dulce, retira tentáculos visibles con una pinza y lava solo con agua de mar. Además, consulta urgente si hay dolor intenso persistente, dificultad para respirar, compromiso del estado general o, en caso de picadura en niños, cara o gran extensión... Prevenir también salvavidas.

"Duele mucho"

Isidora, una joven mujer, le relató al periodista de Meganoticias, Rodrigo Chávez, su desagradable experiencia con la fragata portuguesa.

"Fue en el verano de 2024. Me estaba bañando en la playa y sentí como una corriente en la pierna. Al querer salir, se me bloqueó; era bastante dolor. Me echaron agua helada y era más fuerte el dolor. Se me hinchó la piel y tenía ronchas", manifestó.

Para cerrar, dijo que "preguntamos quién sabía tratar esto. En el Cesfam no nos dieron una gran respuesta, solo dijeron que pasa... Al llegar a mi casa, continuaron el dolor y las manchas... Pasó un tiempo, pero hay que tener precauciones porque duele mucho".

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