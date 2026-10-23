¿Un nuevo hospital para el norte de Chile? Este es el lugar donde se evalúa su construcción

23 oct. 2026 - 14:43 hrs.

¿Qué pasó?

El norte de Chile avanza en el desarrollo de un nuevo hospital de alta complejidad que se construirá en la región de Arica y Parinacota.

Uno de los terrenos que se barajan para la ubicación del recinto se encuentra en el Cerro Chuño de Arica, lugar que desde hace años enfrenta contaminación por metales pesados y donde actualmente se están desalojando una serie de construcciones irregulares.

Según Cristian Sayes, delegado presidencial de Arica y Parinacota, la zona se beneficiaría de la recuperación urbana, proceso al que una construcción de gran envergadura como el hospital podría contribuir.

Dónde se construirá el nuevo hospital y cuánto costará

Según informó Sayes para DF, el Servicio de Salud necesita un área de alrededor de 12 hectáreas para levantar el hospital, y el área que se está desalojando en Cerro Chuño cuenta con 14 hectáreas.

Dicho organismo ya solicitó el terreno al Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu).

De construirse allí, se llevaría a cabo una de las mayores inversiones en obras públicas de la región: "Yo lo veo con buenos ojos. Como una buena posibilidad. Pero claro, hay muchas etapas y los recursos son altos. Un hospital de alta complejidad son US$450 millones".

Respecto al desalojo, se proyecta que concluya en alrededor de dos años, periodo en el que, en tanto, se podrá avanzar con otros trámites: "Es un trabajo que por lo menos va a terminar el 2028 y, si todo sale bien en la prefactibilidad y diseño, pudiésemos tener para el 2029-2030, quizás una primera piedra", afirmó.

Otras posibles ubicaciones

Fue en junio de este año, tras una visita de la Ministra de Salud, May Chomalí, a Arica, que se acordó avanzar en la construcción del nuevo hospital.

Durante esta fase preliminar también se consideró emplazarlo en un terreno fiscal de 12 hectáreas ubicado en Avenida Capitán Avalos con Yerbas Buenas, en el sector norte de Arica.

"La prefactibilidad está incorporada. Va a decir dónde es mejor incorporarlo. Puede ser en Cerro Chuño o puede ser en el lado norte", sostuvo Sayes.