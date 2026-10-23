Nueva expulsión de 75 extranjeros: PDI supera los 2 mil expulsados durante el año

23 oct. 2026 - 11:23 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) superará las 2 mil expulsiones de ciudadanos extranjeros con un nuevo operativo aéreo programado para este viernes 23 de octubre, que contempla el traslado de 75 personas de nacionalidad colombiana, peruana y dominicana.

De acuerdo con una minuta de gestión migratoria fechada este viernes, el vuelo chárter será operado por Sky Airline y tendrá como punto de salida el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, en Santiago, con una escala operacional en Iquique. Posteriormente, continuará hacia Perú, Colombia y República Dominicana.

Del total de personas que serán expulsadas, 69 corresponden a medidas administrativas y seis a expulsiones judiciales. Además, el operativo contempla la participación de 77 funcionarios que cumplirán labores de escolta.

PDI alcanzará las 2 mil expulsiones materializadas y programadas

Según la actualización de la Mesa de Expulsiones al 22 de octubre, en lo que va de 2026 se habían materializado 1.925 expulsiones: 1.726 administrativas y 199 judiciales.

Al sumar las 75 personas incluidas en el vuelo de este viernes, la cifra asciende a 2.000 expulsiones materializadas y programadas para el operativo.

La minuta también señala que, desde el 11 de marzo hasta la fecha del informe, se contabilizan 1.704 expulsiones, cifra que supera los registros anuales anteriores, según el documento.

¿Qué se sabe de las personas expulsadas?

El listado final del operativo incluye a 50 ciudadanos colombianos, 14 peruanos y 11 dominicanos. En cuanto a las causales asociadas a las expulsiones, la principal corresponde al ingreso por paso no habilitado, con 51 casos, equivalentes al 68% del total.

Asimismo, el documento registra siete casos vinculados al tráfico ilícito de drogas, que representan un 9,3% de las personas incluidas en el vuelo.

Entre los antecedentes consignados también figuran delitos como robo con violencia, robo con intimidación, tenencia ilegal de armas de fuego y otros ilícitos.

Más de 13 mil salidas del país contabilizadas en el balance

La minuta incorpora además las salidas efectivas de extranjeros que abandonaron el país de manera regular, luego de ingresar por un paso no habilitado y sin una medida de expulsión.

Según los antecedentes del documento, entre el 3 de enero y el 17 de octubre se registraron 11.011 salidas voluntarias efectivas. Al sumar esa cifra con las 1.925 expulsiones materializadas al 22 de octubre y las 75 contempladas en el vuelo de este viernes, el balance general alcanza las 13.011 salidas informadas.

El documento precisa que se trata de categorías distintas: las salidas voluntarias efectivas no corresponden a expulsiones, por lo que ambas cifras deben diferenciarse al interpretar el balance migratorio.