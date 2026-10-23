Polémicas declaraciones de exgeneral argentino: Asegura que su país "tiene la herramienta para agarrar y eliminar Puerto Williams"

23 oct. 2026 - 10:18 hrs.

¿Qué pasó?

Unas polémicas declaraciones realizó el exgeneral argentino Edgar Calandín al analizar la estrategia de su país en relación a la Antártica, instancia en la que aseguró que Argentina tendría herramientas para afectar a Puerto Williams, en la región de Magallanes, aludiendo al suministro de gas de la localidad chilena.

“Sobre Puerto Williams, Argentina tiene la herramienta para agarrar y eliminar Puerto Williams, cierra el gas”, afirmó el exuniformado durante una entrevista con el programa La Fábrica Podcast.

Sus dichos se produjeron en medio de sus críticas a la política argentina sobre la Antártica, que comparó con la estrategia chilena de potenciar a Punta Arenas y Puerto Williams como centros de desarrollo científico y logístico vinculados a la Antártica.

Exgeneral apunta al suministro de gas de Puerto Williams

Durante la conversación, Calandín sostuvo que Argentina podría ejercer presión sobre Puerto Williams mediante el suministro de gas. En ese contexto, cuestionó que el país trasandino haya entregado ese recurso a la ciudad chilena sin obtener, a su juicio, mayores beneficios a cambio.

“Es increíble que Argentina le haya pasado el gas a Puerto Williams; bueno, yo se lo pasaría con prebendas ostensibles en otros recursos y capacidad”, señaló.

La declaración fue parte de un análisis sobre las ventajas estratégicas que, según el exgeneral, tendría la ciudad argentina de Ushuaia para consolidarse como un punto clave de acceso y apoyo a las actividades antárticas.

Cuestiona estrategia de Argentina y destaca a Chile

Calandín planteó que Ushuaia debería convertirse en una ciudad que no solo funcione como puerta de entrada a la Antártica, sino que también contribuya a custodiar el sector antártico argentino mediante el desarrollo científico, la protección del medioambiente y el fortalecimiento de capacidades.

“Nosotros decimos que Ushuaia tiene que ser una ciudad custodia, no sólo una ciudad de entrada”, explicó.

En contraste, aseguró que Chile estaría avanzando con mayor rapidez en el desarrollo de ciudades vinculadas a la actividad antártica.

“Hoy la política antártica argentina no promueve el desarrollo de una ciudad antártica internacional que permita traer a los 58 países que componen el tratado. Y Chile sí lo está trabajando a través del desarrollo de Punta Arenas y Puerto Williams. A una velocidad más rápida y con mayor eficiencia”, sostuvo.

“Ushuaia es diez veces mejor”

El exuniformado también comparó la ubicación y los recursos de Ushuaia con los de Punta Arenas, afirmando que la ciudad argentina tendría ventajas estratégicas.

“Es voluntad política, con el agravante que la ubicación y los recursos, (Ushuaia) es diez veces mejor (…) sobre Punta Arenas”, manifestó.

Finalmente, Calandín cuestionó a la clase política argentina por no mantener una estrategia de largo plazo en materia antártica y sostuvo que las decisiones terminan condicionadas por los períodos de gobierno y los procesos electorales.