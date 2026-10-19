Gobierno de Javier Milei decreta "secreto militar" tras compra de armamento para las Fuerzas Armadas Argentina

19 oct. 2026 - 21:37 hrs.

¿Qué pasó?

Una ola de incertidumbre y especulación ha generado en Argentina y en la región la publicación del último Boletín Oficial del trasandino país, donde se confirmó que el gobierno encabezado por el presidente Javier Milei concretó una importante adquisición de recursos militares, ordenando calificar todo el proceso bajo la reserva de "secreto militar".

La medida implica que el equipamiento adquirido, la identidad del proveedor internacional, el país de origen, los montos involucrados y la modalidad de contratación quedaron guardados bajo estricta reserva de Estado, amparándose en normativas de seguridad nacional.

Revelación de la medida y dudas sobre el equipamiento

El encargado de dar a conocer el contenido de la publicación oficial fue el periodista argentino Eduardo Feinmann, quien detalló los alcances del documento firmado por el mandatario y por el ministro de Defensa, Carlos Presti.

"Atención con algo que estoy viendo en el Boletín Oficial. El gobierno declaró secreto militar un proceso de adquisición de Defensa. El decreto este, por lo que veo, no identifica el equipamiento, el proveedor, el país de origen, el monto ni modalidad de contratación", reportó el comunicador.

La falta de transparencia en los detalles de la operación ha abierto distintas preguntas sobre las motivaciones tras la compra. Por un lado, se enmarca en la política de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas comprometida por la administración de Milei; por otro, surgen lecturas sobre un eventual rol disuasivo en medio de las históricas tensiones diplomáticas que mantiene el país trasandino con el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas.

Mirada atenta desde Chile

El hermetismo adoptado por la Casa Rosada también es seguido de cerca en Chile. Dada la condición de país vecino y la proximidad territorial, el monitoreo del desarrollo militar y las decisiones de defensa en Argentina resultan ser materias de permanente análisis en el ámbito geopolítico de la región.

Se espera que durante los próximos días las autoridades trasandinas sean consultadas oficialmente sobre los alcances y la justificación técnica de haber clasificado bajo estricta reserva esta millonaria adquisición.