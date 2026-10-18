"Dibu" Martínez sufre fractura de mandíbula y será baja varias semanas: "En unas semanas volvemos"
- Por Francisca Mieres | AFP
¿Qué pasó?
El arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez, víctima de un golpe el sábado durante el partido contra el Everton, fue operado de una fractura de la mandíbula, anunció este domingo su club, el Chelsea, y estará de baja varias semanas.
El jugador de 34 años "fue trasladado al hospital para realizarle pruebas adicionales, que confirmaron una fractura de mandíbula que requería una intervención quirúrgica", detalló el club londinense en un comunicado.
"En unas semanas volvemos ya", escribió el "Dibu" en un mensaje en las redes sociales, acompañado de una foto suya en la cama del hospital.Ir a la siguiente nota
El campeón del mundo en 2022 fue víctima de un violento choque con el defensa central Jarrad Branthwaite, en la segunda parte, en el momento en que intentaba despejar un tiro libre.
Las asistencias médicas estuvieron atendiéndolo sobre el césped unos diez minutos, antes de evacuarlo en camilla.
El guardameta belga Mike Penders lo reemplazó para el tramo final del partido, que los Blues ganaron por 2-0.
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