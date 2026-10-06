En vivo sigue en exclusivo el react de Arturo Vidal sobre el partido de México vs. Chile

¿Qué pasó?

En vivo y en exclusivo, sigue por Mega, Mega Go y todas nuestras plataformas el react de Arturo Vidal sobre el partido de México vs. Chile.

El "King", tras jugar con Colo Colo ante Puerto Montt por Copa Chile (partido suspendido por lluvia), llegó a Mega para compartir su análisis con los hinchas.

Vidal ha sido una verdadera sanción en redes sociales con sus palabras, dejando claro su conocimiento del juego y sus deseos de algún día ser el entrenador del equipo de todos.

Formaciones confirmadas

Chile: Lawrence Vigouroux; Felipe Loyola, Paulo Díaz, Jonathan Villagra, Diego Ulloa; Gabriel Suazo, Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro; Darío Osorio, Maximiliano Gutiérrez y Gonzalo Tapia.

México: Alex Padilla; Jorge Sánchez, Víctor Guzmán, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Denzell García, Luis Chávez, Santi Sandoval, Isaías Violante; Hugo Camberos y Armando González.

Cabe recordar que a través de Mega, Mega GO y todas nuestras plataformas podrás seguir las actuaciones de La Roja.

El equipo de transmisión está compuesto por Claudio Palma, en los relatos; Rodrigo Sepúlveda, en la conducción; Iván Zamorano, en los comentarios; y Camila Romero, en la información.

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