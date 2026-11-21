21 nov. 2026 - 11:19 hrs.

¿Qué pasó?

El Puente Chacao, proyecto que conectará el continente con la Isla Grande de Chiloé y que se convertirá en el puente colgante más largo de Sudamérica, alcanzó un 70% de avance en su contrato de diseño y construcción.

La cifra fue dada a conocer durante un recorrido por las obras de la estructura, en el que participó el cónsul general de Corea del Sur en Chile, Lee Young-joo.

¿Cuándo estará listo?

De acuerdo con la información entregada a inicios de octubre por el biministro Louis de Grange, "se trata de un puente que esperamos esté operativo en octubre de 2028, lo que mejorará la conectividad de todas las comunas de la Isla Grande de Chiloé y de toda la Región de Los Lagos".

El proyecto contempla que durante 2028 se concrete la instalación de las planchas y las pistas de circulación para vehículos. Una vez terminado, permitirá extender la continuidad de la Ruta 5 hasta Chiloé y reducir considerablemente los tiempos de traslado: el cruce podría tomar cerca de 3 minutos, frente a los actuales 30 o 40 minutos que puede demorar el transporte en transbordador.

La megaobra contempla una inversión total que supera el billón de pesos. De ese monto, 800 mil millones corresponden directamente a la construcción del puente y otros 250 mil millones, a asesorías técnicas y obras de acceso vial.

En cuanto a los usuarios, se proyectan tarifas referenciales de peaje de entre $10.000 en temporada baja y $14.200 para vehículos livianos en temporada alta.

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