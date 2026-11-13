Teleférico en Valparaíso: Este es el trazado que se contempla en el proyecto

13 nov. 2026 - 10:19 hrs.

¿Qué pasó?

El proyecto para construir un teleférico que conecte distintos sectores de Valparaíso con Placilla dio un nuevo paso. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) inició un proceso de licitación para desarrollar el estudio de anteproyecto de esta iniciativa.

El proceso contempla un presupuesto máximo de $1.341 millones y considera la contratación de una consultora especializada que deberá definir el trazado del futuro sistema y establecer las condiciones técnicas, económicas y financieras para determinar su factibilidad.

Si bien esta licitación no corresponde a la construcción del teleférico en sí, es parte de una etapa de estudios que permitirá definir sus características y evaluar las condiciones necesarias para concretar las obras, luego de que la licitación anterior de agosto fue declarada desierta.

Así sería el teleférico de Valparaíso

De acuerdo con los antecedentes entregados por el MOP en agosto pasado, la iniciativa contempla un recorrido de 9,8 kilómetros, que comenzaría en el sector de Barón, avanzaría por avenida Argentina y la subida Santos Ossa-Ruta 68, hasta llegar a Placilla de Peñuelas, en el sector de Curauma.

El trazado considera siete estaciones: Barón, Congreso, Santos Ossa, Rocuant, Tranque Seco, Vista del Valle y Placilla. Además, el proyecto contempla dos tipos de tecnología: un sistema con cabinas para 10 pasajeros en el tramo entre Barón y Vista del Valle, y otro con capacidad para 30 personas entre Vista del Valle y Placilla.

La velocidad promedio de circulación proyectada es de 22 kilómetros por hora. La iniciativa busca mejorar la conexión entre los cerros, el plan de Valparaíso y Placilla, además de reducir los tiempos de traslado y contribuir a descongestionar las vías de la ciudad.

Foto: MOP

¿Qué contempla la nueva licitación?

La empresa que se adjudique la licitación deberá desarrollar distintos estudios para determinar si el proyecto es viable y bajo qué condiciones podría materializarse. Entre ellos se encuentran análisis de ingeniería, demanda de pasajeros, evaluación social, eventuales expropiaciones, impacto urbano y territorial, aspectos ambientales y un modelo de negocio, según informó BioBioChile.

El proceso también considera instancias de participación ciudadana y coordinación con instituciones regionales y locales, con el objetivo de recoger observaciones sobre el desarrollo de la iniciativa.

El plazo de ejecución de la consultoría será de 305 días corridos, aunque ese periodo se suspenderá durante las etapas de revisión y corrección de los informes.

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