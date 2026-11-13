¿Recibes el Bono Base Familiar? Revisa durante cuánto tiempo se paga el beneficio

13 nov. 2026 - 10:00 hrs.

El Bono Base Familiar es un aporte económico mensual destinado a las familias y personas que participan en el subsistema Chile Seguridades y Oportunidades.

Este beneficio no requiere postulación, ya que se entrega de manera automática a quienes cumplen los requisitos. Sin embargo, una de las dudas que puede surgir entre sus beneficiarios es durante cuánto tiempo se recibe el dinero.

¿Por cuántos meses se entrega el Bono Base Familiar?

El Bono Base Familiar se otorga por un período de 24 meses, es decir, 2 años, contados desde que comienza su entrega.

Durante ese tiempo, el aporte se paga mensualmente, siempre que la persona o familia beneficiaria continúe cumpliendo las condiciones establecidas para recibirlo.

Además, los requisitos se revisan el día 15 de cada mes. Por lo tanto, si el hogar deja de cumplir alguna de las condiciones exigidas, puede perder el beneficio antes de completar los dos años.

¿Quiénes pueden recibir el Bono Base Familiar?

Para acceder al bono, las familias deben cumplir simultáneamente con las siguientes condiciones:

Participar en el Acompañamiento Psicosocial (APS) o en el Acompañamiento Sociolaboral (ASL) de alguno de los programas de Chile Seguridades y Oportunidades : Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos.

: Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos. Contar con menos ingresos que la línea de pobreza extrema.

El aporte se activa automáticamente cuando se cumplen los requisitos, por lo que no es necesario realizar una postulación ni completar un formulario para solicitarlo.

¿Cómo se paga el Bono Base Familiar?

El pago se realiza preferentemente mediante depósito en una cuenta bancaria, como la CuentaRUT de BancoEstado. También existe la posibilidad de recibirlo de manera presencial, en los puntos de pago habilitados.

En caso de que el beneficio se cobre presencialmente y no sea retirado durante seis meses, se entiende que la persona renuncia a recibirlo.

Cabe señalar que el monto del bono es variable y depende de la situación económica de cada familia. Por eso, no todas las personas reciben necesariamente la misma cantidad, aunque el monto promedio es de aproximadamente $58.594.

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