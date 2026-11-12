Gobierno logra acuerdo con camioneros del norte y centro-sur: Bajará precio del diésel en $142 hasta el 31 de marzo de 2027

12 nov. 2026 - 19:45 hrs.

¿Qué pasó?

El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, anunció este jueves que el Gobierno logró llegar a un acuerdo con dos confederaciones de camioneros.



Se trata de la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte y la Confederación de Camioneros Centro-Sur.

Cabe recordar que en la jornada se llevó a cabo una reunión clave al interior de La Moneda que se prolongó por varias horas. Esto, en el marco de la paralización de transportistas que desde hace casi tres días se desarrolla en distintos puntos del país por el alza de los combustibles.

Sin embargo, el acuerdo con el Ejecutivo no implica el fin de todas las protestas. No + TAG y otros gremios aseguraron que mantendrían las paralizaciones al no encontrar respuesta a sus demandas.

¿Cuáles son los puntos que se acordaron?

Tras las negociaciones sostenidas con el Gobierno, se llegaron a los siguientes acuerdos:

En primer lugar, tal como se anunció el miércoles, se revertirá el precio de $39 en las gasolinas y $42 en el diésel, respecto de los valores que aplican desde este jueves las estaciones de servicio.

La rebaja se hará efectiva desde la próxima semana. Para ello, el Ejecutivo se comprometió a enviar un proyecto de ley para su discusión inmediata.

Adicionalmente, se rebajará el precio del diésel en $100, en atención al alza significativa que ha sufrido este combustible en los últimos meses.

Asimismo, se suspenderán las alzas de combustibles hasta el 31 de marzo de 2027. Si en el transcurso de estos meses las señales son favorables, las bajas se traspasarán a los consumidores.

Impuesto específico

El acuerdo incorpora un ajuste en los porcentajes de recuperación o reintegro del Impuesto Específico al Petróleo (IEP), que se renovará hasta diciembre de 2027.

Estos son los tres tramos:

90% para empresas con ingresos de hasta 6.000 UF.

para empresas con ingresos de hasta 6.000 UF. 65% para empresas con ingresos sobre 6.000 UF y hasta 20.000 UF.

para empresas con ingresos sobre 6.000 UF y hasta 20.000 UF. 50% para empresas con ingresos superiores a 20.000 UF.

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