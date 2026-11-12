Renuncia gerente general de ENAP, Julio Friedmann, tras cuatro años en el cargo

12 nov. 2026 - 20:05 hrs.

¿Qué pasó?

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) confirmó la salida de su gerente general, Julio Friedmann, quien presentó su renuncia voluntaria al cargo, según informó la estatal mediante un Hecho Esencial este jueves.

El ejecutivo continuará desempeñando sus funciones hasta el 5 de febrero de 2027. Durante ese período mantendrá sus responsabilidades y colaborará con el Directorio en el proceso para encontrar a su sucesor.

Su renuncia se da en plena paralización por el precio de los combustibles, que mantiene movilizados a camioneros y transportistas a nivel nacional desde hace varios días.

Cuatro años de resultados récord

Friedmann asumió la conducción de la compañía en noviembre de 2022. Desde entonces, la estatal registró utilidades históricas y logró disminuir su deuda en más de US$1.000 millones.

A estos resultados se sumaron récords en los volúmenes de producción, además del desarrollo de nuevos productos y negocios, de acuerdo con el balance presentado por la empresa.

El presidente del Directorio, Cristián Muga, valoró la gestión del ejecutivo y destacó que su trabajo permitió contar con "una compañía más sana económicamente y con una gestión sólida en sus distintas líneas".

Muga también sostuvo que el aporte de Friedmann fue "fundamental para sentar las bases para un nuevo ciclo de la empresa", considerando los cambios que enfrenta la industria energética.

"Orgulloso de haber contribuido a dejar una empresa mucho más fuerte en lo operacional y financiero"

Por su parte, el ahora renunciado gerente general manifestó estar "orgulloso de haber contribuido a dejar una empresa mucho más fuerte en lo operacional y financiero". Asimismo, agradeció la confianza del Directorio y la comprensión de su decisión personal.

Tras conocerse la renuncia, Muga anunció que el Directorio comenzará a la brevedad la búsqueda de quien asumirá la gerencia general de Enap, proceso que deberá desarrollarse antes de la salida definitiva de Friedmann.