Carozzi busca trabajadores en distintas regiones de Chile: Revisa las ofertas laborales disponibles

12 nov. 2026 - 19:00 hrs.

Carozzi cuenta con nuevas ofertas laborales para personas que buscan trabajo en distintas zonas del país. La empresa mantiene publicados avisos para cargos profesionales, técnicos, operativos y también prácticas profesionales.

Las oportunidades están disponibles en las regiones Metropolitana, de Valparaíso y del Maule, con puestos en comunas como San Bernardo, Lo Espejo, Huechuraba, Las Condes, Reñaca y Parral.

¿Cuáles son las ofertas laborales de Carozzi?

De acuerdo con las publicaciones disponibles en la plataforma Trabajando.com, estas son las vacantes que aparecen entre los avisos más recientes de la compañía:

Región Metropolitana

Monitor de Prevención de Riesgos Junior – San Bernardo.

Práctica de Ingeniería en Alimentos – San Bernardo.

Operador de Grúa Reach y Bodega – Lo Espejo.

Supervisor de Producción – San Bernardo.

Práctica de Trabajo Social – San Bernardo.

Administrador/a de Local – Las Condes.

Analista de Atracción de Talento – Huechuraba.

Región de Valparaíso

Técnico en Prevención de Riesgos – Reñaca.

Práctica Profesional de Bioquímica y/o Alimentos – Reñaca.

Práctica de Ingeniería Civil Química – Reñaca.

Práctica Operativa y/o Industrial – Reñaca.

Región del Maule

Analista de Calidad – Parral.

¿Cómo postular a los trabajos de Carozzi?

Las ofertas laborales de Carozzi se encuentran publicadas en el portal Trabajando.com. Para conocer los detalles de cada oportunidad, las personas interesadas deben ingresar a la plataforma (pincha aquí), buscar las vacantes de la empresa y seleccionar el cargo al que desean postular.

En cada aviso es posible revisar la información específica del puesto, sus requisitos y las condiciones del proceso de selección.

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