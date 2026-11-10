McDonald's busca trabajadores en varias regiones de Chile: Revisa las vacantes disponibles

10 nov. 2026 - 18:00 hrs.

McDonald's mantiene abiertas distintas ofertas laborales en Chile, con oportunidades para trabajar en sus restaurantes y también en áreas técnicas de mantención.

Las vacantes están distribuidas en varias regiones del país e incluyen puestos con decenas de cupos disponibles, además de cargos específicos como técnico de mantención y líder de experiencia.

¿Cuáles son las ofertas laborales de McDonald's en Chile?

De acuerdo con las publicaciones disponibles en la plataforma de Laborum, estas son algunas de las oportunidades laborales que ofrece la empresa:

30 vacantes - McDonald's Maitencillo (región de Valparaíso)

(región de Valparaíso) Técnico de mantención - McDonald's Metro Manquehue , Las Condes (región Metropolitana)

, Las Condes (región Metropolitana) 20 vacantes - McDonald's Rancagua (región de O'Higgins)

(región de O'Higgins) 8 vacantes - McDonald's Santo Domingo (región de Valparaíso)

(región de Valparaíso) Técnico de mantención - McDonald's Las Condes (región Metropolitana)

(región Metropolitana) 20 vacantes - McDonald's San Fernando (región de O'Higgins)

(región de O'Higgins) 20 vacantes - McDonald's Antofagasta (región de Antofagasta)

(región de Antofagasta) 10 vacantes - McDonald's Arica (región de Arica)

(región de Arica) Líder de experiencia/anfitrión - McDonald's Valdivia (región de Los Ríos)

(región de Los Ríos) Técnico de mantención - McDonald´s Talca (región del Maule)

La empresa también mantiene vigentes cargos disponibles en otras ciudades del país, como Los Ángeles, Temuco e Iquique.

¿Cómo postular a los trabajos de McDonald's?

Las personas interesadas en alguna de estas oportunidades pueden revisar las publicaciones disponibles en el perfil de McDonald's en Laborum (pincha aquí).

Al ingresar, pueden consultar los detalles de cada aviso, conocer los requisitos solicitados y seguir las instrucciones para enviar una postulación junto a tu CV.

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