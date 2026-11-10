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Tienen entre 75 y 110 años y siguen activos: la lista completa de los 100 Líderes Mayores 2026, con Bachelet y el Profesor Rossa

Cien personas de entre 75 y 110 años fueron distinguidas el martes 3 de noviembre de 2026 como los 100 Líderes Mayores 2026, un reconocimiento que por sexto año entregan la Fundación Conecta Mayor UC, la Universidad Católica y El Mercurio a quienes, pasada esa edad, siguen aportando activamente al país.

La ceremonia reunió a más de 400 asistentes en el Centro de Extensión UC y premió trayectorias en ciencia, humanidades, cultura, política, deporte, economía y trabajo comunitario. En la nómina conviven una expresidenta de la República, premios nacionales, músicos, actores, un cartero, una tejedora de Coyhaique y un ferretero de Collipulli.

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4.448 postulaciones y un promedio de edad de 82 años

La edición 2026 recibió 4.448 postulaciones desde distintas comunas de Chile, de Arica a Cabo de Hornos. Los seleccionados promedian 82 años: 63 de ellos superan los 80 y 11 tienen más de 90.

La mayor de todos es Margarita de las Mercedes Flores, de 110 años, reconocida como la vecina más longeva de La Reina.

Bachelet: "No hay una edad para dejar de inspirar"

Una de las homenajeadas fue la expresidenta Michelle Bachelet, quien recibió su galardón de manos de Cecilia Morel, exprimera dama e integrante del jurado. Fue uno de los momentos destacados de la jornada.

La exmandataria valoró la iniciativa como una señal de que las personas mayores pueden seguir liderando y contribuyendo. "No hay una edad para dejar de inspirar", afirmó, y definió la ceremonia como una herramienta contra el edadismo, es decir, la discriminación por edad.

El jurado lo integraron también la exministra y excandidata presidencial Jeannette Jara, Líderes Mayores de ediciones anteriores, representantes de las empresas auspiciadoras y los influencers Francisco Ackermann y Amanda Zurob.

Del cartero con 63 años de oficio a la científica citada en todo el mundo

Entre los distinguidos figuran la científica Gloria Calaf, investigadora del cáncer de mama citada a nivel mundial; el economista Ricardo Ffrench-Davis; la actriz Shlomit Baytelman; el cantautor Eduardo Gatti, y el comediante y rostro televisivo Iván Arenas, conocido como el Profesor Rossa.

También está David Reyes, el cartero más longevo de Chile, con 63 años de trayectoria en Correos de Chile.

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Qué busca el reconocimiento: cambiar la mirada sobre la vejez

Para Conecta Mayor UC, el objetivo va más allá de premiar trayectorias individuales: apunta a un cambio cultural que reconozca a las personas mayores como protagonistas del presente, capaces de liderar iniciativas, generar conocimiento y transformar sus comunidades.

Sofía Rivas Rufin, directora ejecutiva de la fundación, sostuvo que los cien elegidos representan a miles de personas mayores que lideran en sus comunidades de forma silenciosa y sin aplausos.

El rector de la UC, Juan Carlos de la Llera, describió el encuentro como una tradición de la universidad y a los homenajeados como personas con nombre e historia que Chile no quiere ni puede olvidar.

Carlos Schaerer, director de El Mercurio, recordó que el diario publicó el domingo 4 de octubre una edición especial con los testimonios de los 100 Líderes Mayores 2026 y les agradeció por compartir sus historias con los lectores.

Quiénes respaldan la sexta edición

Este año el reconocimiento cuenta con la colaboración de Megamedia, Radio Cooperativa, Emol, JCDecaux y Metro, y con el auspicio de Caja Los Héroes, UC Christus, ILC, Banco Estado, Confuturo y la Asociación de AFP (AAFP).

Se suma el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), la agencia creativa La Familia y PubliTV. La transmisión de la ceremonia está disponible en el sitio oficial de 100 Líderes Mayores.

La lista completa de los 100 Líderes Mayores 2026

  • Alberto Collados Baines, arquitecto y escritor.
  • Albina Pereira Pozo, matrona, autora y cuentacuentos.
  • Alcides Fuentes Silva, empresario de transportes.
  • Alfonso Rapu Haoa, profesor y primer alcalde de Rapa Nui.
  • Alicia Lira Matus, Premio Nacional de Derechos Humanos 2026.
  • Ana María Arias Gabarain, tenista senior.
  • Andrés Zaldívar Larraín, abogado y político.
  • Ascencio de la Cruz Maldonado Guerra, profesor.
  • Bernardita Egaña Baraona, creadora de Fundación San José para la Adopción.
  • Clarisa Hardy Raskovan, psicóloga, antropóloga y exministra.
  • Coca Rudolphy Romaní, actriz, directora y gestora cultural.
  • Cristián Castillo Echeverría, Premio Nacional de Arquitectura 2024.
  • David Rolando Reyes Farías, el cartero más longevo de Chile.
  • Eduardo Aninat Ureta, economista y exministro.
  • Eduardo Gatti Benoit, cantautor.
  • Eduardo Holzapfel Hoces, académico y referente en riego.
  • Eduardo Vilches Prieto, artista visual y Premio Nacional de Artes Plásticas 2019.
  • Edward Rabah Heresi, médico pionero en el tratamiento del dolor.
  • Edward Rojas Vega, Premio Nacional de Arquitectura 2016.
  • Eliana Hernández Venegas, figura televisiva, ex "MasterChef Chile".
  • Elizabeth Lira, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2017.
  • Esmeralda Ramos Ramos, bibliotecaria y bordadora.
  • Fanny Figueroa Valdivia, voluntaria.
  • Faride Zerán Chelech, Premio Nacional de Periodismo 2007.
  • Fernando Silva Vargas, abogado e historiador.
  • Fernando Zegers Hochschild, médico, referente en fertilidad.
  • Filomena Falaha, médica pediatra y epidemióloga.
  • Gaspar Galaz Capecchiacci, escultor e historiador.
  • Gastón Oyarzún Martínez, montañista.
  • Gloria M. Calaf Sarrat, científica, investigadora del cáncer de mama.
  • Gustavo Meza Wevar, actor y dramaturgo.
  • Helia Molina, médica y exministra.
  • Hernán Sandoval Orellana, médico gestor del AUGE.
  • Iris Acuña Chamorro, dirigenta social.
  • Iván "Profesor Rossa" Arenas, comunicador y humorista.
  • Jane Crossley Hederra, orientadora familiar y autora.
  • Jean Benoit, ingeniero aeroespacial, fundador de Bluera.
  • Jorge Coulon Larrañaga, músico fundador de Inti-Illimani.
  • José Luis Del Río Goudie, empresario.
  • Juan Antonio "Don Carter" Alcayaga, actor y comediante.
  • Juan Eduardo Errázuriz Ossa, empresario y dirigente gremial.
  • Juan Francisco Errázuriz Arnolds, principal productor del lúpulo en Chile.
  • Juan Sabbagh Pisano, Premio Nacional de Arquitectura 2002.
  • Juan Tapia Ñave, el alfarero más antiguo de Arica y Parinacota.
  • Leonardo Véliz Díaz, exfutbolista y escritor.
  • Luis Cuvertino Gómez, el gobernador regional más longevo.
  • Luis Sandoval Bascur, ferretero de Collipulli.
  • Luisa Inés Rivas Díaz, multicampeona de running.
  • Luz Opazo Opazo, tejedora de Coyhaique.
  • Magali Rivano Muñoz, bailarina.
  • Magdalena Maulén Orellana, agricultora y quesera.
  • Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2007.
  • Manuel Vargas Novoa, conocido como Mister Chile en la lucha libre.
  • Marcos Simpson Rubio, grabador de billetes.
  • Margarita de las Mercedes Flores, la vecina más longeva de La Reina (110 años).
  • Margarita Greene Zúñiga, arquitecta y académica.
  • María de la Luz Larraín Riesco, fundadora de la ONG De Buena Fe.
  • María Elena Hotus Hotus, cantora ancestral de Rapa Nui.
  • María Eugenia "Gena" Bäuerle Naves, cocinera y emprendedora.
  • María Isabel Matamala Vivaldi, médica cirujana y activista feminista.
  • María Soledad Larraín Heiremans, psicóloga y defensora de los derechos de la niñez, juventud y mujeres.
  • María Verónica Illanes (@yayaabuela), influencer senior.
  • María Victoria Pení Swart, creadora del Centro Lector de Osorno.
  • María Victoria Peralta Espinosa, educadora de párvulos, Premio Nacional de Ciencias de la Educación 2019.
  • Mario Isidro Moreno, escritor y músico folclorista.
  • Marta Hevia Hoffmann, empresaria.
  • Marti Palacios Caro, músico fundador de la Sonora Palacios.
  • Michael Müller Salomon, periodista deportivo.
  • Michelle Bachelet Jeria, expresidenta de la República.
  • Mirta Crovetto Mattassi, nutricionista.
  • Nadeschda Mordwinkin Rudenko, ceramista.
  • Nano Parra, músico folclorista.
  • Nolberto Basilio Pérez Castillo, docente y educador.
  • Norma Lantadilla Gurman, youtuber en "Las Recetas de Mi Madre".
  • Orietta Rodríguez Gaune, química y aviadora.
  • Patricia Matte Larraín, socióloga.
  • Patricia Narváez Dinamarca, geóloga pionera en la minería.
  • Patricio Achurra Garfias, actor.
  • Paulina Brugnoli Bailoni, artista textil.
  • Pedro Serazzi Ahumada, novelista y periodista.
  • Prosperina Castillo Cárcamo, matrona y docente.
  • Ricardo Ffrench-Davis Muñoz, economista, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2005.
  • Roberto Márquez Bugueño, músico de Illapu.
  • Roberto Panichine, guardián de la cultura de Chiloé.
  • Rocco Martiniello Ávila, locutor y comunicador.
  • Rolando Medeiros Soux, presidente de la Fundación Arturo López Pérez (FALP).
  • Ruth Luisa Sandoval Andrade, locutora de radio y profesora.
  • Santiago Muzzo Benavides, médico, líder de Corporación Crecer.
  • Segundo Sandoval Alarcón, ciclista y campeón senior.
  • Sergio Hernández Albrecht, actor.
  • Shlomit Baytelman Albala, actriz.
  • Silvio Caiozzi, cineasta.
  • Soledad Alvear Valenzuela, abogada y exministra.
  • Sylvia González Caneo, lawentuchefe mapuche.
  • Teresa Valdés Echenique, socióloga e investigadora feminista.
  • Tomás Moulian Emparanza, sociólogo, politólogo y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2015.
  • Verónica Abud Cabrera, profesora, líder de Fundación La Fuente.
  • Victorina Gallegos Muñoz, alfarera y Tesoro Humano Vivo.
  • Violeta Zmirack Morales, cofundadora de RUBÄ.
  • Walter Avdaloff Valencia, médico impulsor de la Liga de la Epilepsia y fundador del Instituto del Sueño.

Con seis ediciones, la nómina ya funciona como un registro anual de un país que envejece aceleradamente: cien nombres que cada año recuerdan que el oficio, la investigación o el trabajo comunitario no terminan a los 75.