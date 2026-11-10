Tienen entre 75 y 110 años y siguen activos: la lista completa de los 100 Líderes Mayores 2026, con Bachelet y el Profesor Rossa

10 nov. 2026 - 17:47 hrs.

Cien personas de entre 75 y 110 años fueron distinguidas el martes 3 de noviembre de 2026 como los 100 Líderes Mayores 2026, un reconocimiento que por sexto año entregan la Fundación Conecta Mayor UC, la Universidad Católica y El Mercurio a quienes, pasada esa edad, siguen aportando activamente al país.

La ceremonia reunió a más de 400 asistentes en el Centro de Extensión UC y premió trayectorias en ciencia, humanidades, cultura, política, deporte, economía y trabajo comunitario. En la nómina conviven una expresidenta de la República, premios nacionales, músicos, actores, un cartero, una tejedora de Coyhaique y un ferretero de Collipulli.

4.448 postulaciones y un promedio de edad de 82 años

La edición 2026 recibió 4.448 postulaciones desde distintas comunas de Chile, de Arica a Cabo de Hornos. Los seleccionados promedian 82 años: 63 de ellos superan los 80 y 11 tienen más de 90.

La mayor de todos es Margarita de las Mercedes Flores, de 110 años, reconocida como la vecina más longeva de La Reina.

Bachelet: "No hay una edad para dejar de inspirar"

Una de las homenajeadas fue la expresidenta Michelle Bachelet, quien recibió su galardón de manos de Cecilia Morel, exprimera dama e integrante del jurado. Fue uno de los momentos destacados de la jornada.

La exmandataria valoró la iniciativa como una señal de que las personas mayores pueden seguir liderando y contribuyendo. "No hay una edad para dejar de inspirar", afirmó, y definió la ceremonia como una herramienta contra el edadismo, es decir, la discriminación por edad.

El jurado lo integraron también la exministra y excandidata presidencial Jeannette Jara, Líderes Mayores de ediciones anteriores, representantes de las empresas auspiciadoras y los influencers Francisco Ackermann y Amanda Zurob.

Del cartero con 63 años de oficio a la científica citada en todo el mundo

Entre los distinguidos figuran la científica Gloria Calaf, investigadora del cáncer de mama citada a nivel mundial; el economista Ricardo Ffrench-Davis; la actriz Shlomit Baytelman; el cantautor Eduardo Gatti, y el comediante y rostro televisivo Iván Arenas, conocido como el Profesor Rossa.

También está David Reyes, el cartero más longevo de Chile, con 63 años de trayectoria en Correos de Chile.

[botonTodoSobre]

Qué busca el reconocimiento: cambiar la mirada sobre la vejez

Para Conecta Mayor UC, el objetivo va más allá de premiar trayectorias individuales: apunta a un cambio cultural que reconozca a las personas mayores como protagonistas del presente, capaces de liderar iniciativas, generar conocimiento y transformar sus comunidades.

Sofía Rivas Rufin, directora ejecutiva de la fundación, sostuvo que los cien elegidos representan a miles de personas mayores que lideran en sus comunidades de forma silenciosa y sin aplausos.

El rector de la UC, Juan Carlos de la Llera, describió el encuentro como una tradición de la universidad y a los homenajeados como personas con nombre e historia que Chile no quiere ni puede olvidar.

Carlos Schaerer, director de El Mercurio, recordó que el diario publicó el domingo 4 de octubre una edición especial con los testimonios de los 100 Líderes Mayores 2026 y les agradeció por compartir sus historias con los lectores.

Quiénes respaldan la sexta edición

Este año el reconocimiento cuenta con la colaboración de Megamedia, Radio Cooperativa, Emol, JCDecaux y Metro, y con el auspicio de Caja Los Héroes, UC Christus, ILC, Banco Estado, Confuturo y la Asociación de AFP (AAFP).

Se suma el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), la agencia creativa La Familia y PubliTV. La transmisión de la ceremonia está disponible en el sitio oficial de 100 Líderes Mayores.

La lista completa de los 100 Líderes Mayores 2026

Alberto Collados Baines , arquitecto y escritor.

, arquitecto y escritor. Albina Pereira Pozo , matrona, autora y cuentacuentos.

, matrona, autora y cuentacuentos. Alcides Fuentes Silva , empresario de transportes.

, empresario de transportes. Alfonso Rapu Haoa , profesor y primer alcalde de Rapa Nui.

, profesor y primer alcalde de Rapa Nui. Alicia Lira Matus , Premio Nacional de Derechos Humanos 2026.

, Premio Nacional de Derechos Humanos 2026. Ana María Arias Gabarain , tenista senior.

, tenista senior. Andrés Zaldívar Larraín , abogado y político.

, abogado y político. Ascencio de la Cruz Maldonado Guerra , profesor.

, profesor. Bernardita Egaña Baraona , creadora de Fundación San José para la Adopción.

, creadora de Fundación San José para la Adopción. Clarisa Hardy Raskovan , psicóloga, antropóloga y exministra.

, psicóloga, antropóloga y exministra. Coca Rudolphy Romaní , actriz, directora y gestora cultural.

, actriz, directora y gestora cultural. Cristián Castillo Echeverría , Premio Nacional de Arquitectura 2024.

, Premio Nacional de Arquitectura 2024. David Rolando Reyes Farías , el cartero más longevo de Chile.

, el cartero más longevo de Chile. Eduardo Aninat Ureta , economista y exministro.

, economista y exministro. Eduardo Gatti Benoit , cantautor.

, cantautor. Eduardo Holzapfel Hoces , académico y referente en riego.

, académico y referente en riego. Eduardo Vilches Prieto , artista visual y Premio Nacional de Artes Plásticas 2019.

, artista visual y Premio Nacional de Artes Plásticas 2019. Edward Rabah Heresi , médico pionero en el tratamiento del dolor.

, médico pionero en el tratamiento del dolor. Edward Rojas Vega , Premio Nacional de Arquitectura 2016.

, Premio Nacional de Arquitectura 2016. Eliana Hernández Venegas , figura televisiva, ex "MasterChef Chile".

, figura televisiva, ex "MasterChef Chile". Elizabeth Lira , Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2017.

, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2017. Esmeralda Ramos Ramos , bibliotecaria y bordadora.

, bibliotecaria y bordadora. Fanny Figueroa Valdivia , voluntaria.

, voluntaria. Faride Zerán Chelech , Premio Nacional de Periodismo 2007.

, Premio Nacional de Periodismo 2007. Fernando Silva Vargas , abogado e historiador.

, abogado e historiador. Fernando Zegers Hochschild , médico, referente en fertilidad.

, médico, referente en fertilidad. Filomena Falaha , médica pediatra y epidemióloga.

, médica pediatra y epidemióloga. Gaspar Galaz Capecchiacci , escultor e historiador.

, escultor e historiador. Gastón Oyarzún Martínez , montañista.

, montañista. Gloria M. Calaf Sarrat , científica, investigadora del cáncer de mama.

, científica, investigadora del cáncer de mama. Gustavo Meza Wevar , actor y dramaturgo.

, actor y dramaturgo. Helia Molina , médica y exministra.

, médica y exministra. Hernán Sandoval Orellana , médico gestor del AUGE.

, médico gestor del AUGE. Iris Acuña Chamorro , dirigenta social.

, dirigenta social. Iván "Profesor Rossa" Arenas , comunicador y humorista.

, comunicador y humorista. Jane Crossley Hederra , orientadora familiar y autora.

, orientadora familiar y autora. Jean Benoit , ingeniero aeroespacial, fundador de Bluera.

, ingeniero aeroespacial, fundador de Bluera. Jorge Coulon Larrañaga , músico fundador de Inti-Illimani.

, músico fundador de Inti-Illimani. José Luis Del Río Goudie , empresario.

, empresario. Juan Antonio "Don Carter" Alcayaga , actor y comediante.

, actor y comediante. Juan Eduardo Errázuriz Ossa , empresario y dirigente gremial.

, empresario y dirigente gremial. Juan Francisco Errázuriz Arnolds , principal productor del lúpulo en Chile.

, principal productor del lúpulo en Chile. Juan Sabbagh Pisano , Premio Nacional de Arquitectura 2002.

, Premio Nacional de Arquitectura 2002. Juan Tapia Ñave , el alfarero más antiguo de Arica y Parinacota.

, el alfarero más antiguo de Arica y Parinacota. Leonardo Véliz Díaz , exfutbolista y escritor.

, exfutbolista y escritor. Luis Cuvertino Gómez , el gobernador regional más longevo.

, el gobernador regional más longevo. Luis Sandoval Bascur , ferretero de Collipulli.

, ferretero de Collipulli. Luisa Inés Rivas Díaz , multicampeona de running.

, multicampeona de running. Luz Opazo Opazo , tejedora de Coyhaique.

, tejedora de Coyhaique. Magali Rivano Muñoz , bailarina.

, bailarina. Magdalena Maulén Orellana , agricultora y quesera.

, agricultora y quesera. Manuel Antonio Garretón , Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2007.

, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2007. Manuel Vargas Novoa , conocido como Mister Chile en la lucha libre.

, conocido como Mister Chile en la lucha libre. Marcos Simpson Rubio , grabador de billetes.

, grabador de billetes. Margarita de las Mercedes Flores , la vecina más longeva de La Reina (110 años).

, la vecina más longeva de La Reina (110 años). Margarita Greene Zúñiga , arquitecta y académica.

, arquitecta y académica. María de la Luz Larraín Riesco , fundadora de la ONG De Buena Fe.

, fundadora de la ONG De Buena Fe. María Elena Hotus Hotus , cantora ancestral de Rapa Nui.

, cantora ancestral de Rapa Nui. María Eugenia "Gena" Bäuerle Naves , cocinera y emprendedora.

, cocinera y emprendedora. María Isabel Matamala Vivaldi , médica cirujana y activista feminista.

, médica cirujana y activista feminista. María Soledad Larraín Heiremans , psicóloga y defensora de los derechos de la niñez, juventud y mujeres.

, psicóloga y defensora de los derechos de la niñez, juventud y mujeres. María Verónica Illanes (@yayaabuela) , influencer senior.

, influencer senior. María Victoria Pení Swart , creadora del Centro Lector de Osorno.

, creadora del Centro Lector de Osorno. María Victoria Peralta Espinosa , educadora de párvulos, Premio Nacional de Ciencias de la Educación 2019.

, educadora de párvulos, Premio Nacional de Ciencias de la Educación 2019. Mario Isidro Moreno , escritor y músico folclorista.

, escritor y músico folclorista. Marta Hevia Hoffmann , empresaria.

, empresaria. Marti Palacios Caro , músico fundador de la Sonora Palacios.

, músico fundador de la Sonora Palacios. Michael Müller Salomon , periodista deportivo.

, periodista deportivo. Michelle Bachelet Jeria , expresidenta de la República.

, expresidenta de la República. Mirta Crovetto Mattassi , nutricionista.

, nutricionista. Nadeschda Mordwinkin Rudenko , ceramista.

, ceramista. Nano Parra , músico folclorista.

, músico folclorista. Nolberto Basilio Pérez Castillo , docente y educador.

, docente y educador. Norma Lantadilla Gurman , youtuber en "Las Recetas de Mi Madre".

, youtuber en "Las Recetas de Mi Madre". Orietta Rodríguez Gaune , química y aviadora.

, química y aviadora. Patricia Matte Larraín , socióloga.

, socióloga. Patricia Narváez Dinamarca , geóloga pionera en la minería.

, geóloga pionera en la minería. Patricio Achurra Garfias , actor.

, actor. Paulina Brugnoli Bailoni , artista textil.

, artista textil. Pedro Serazzi Ahumada , novelista y periodista.

, novelista y periodista. Prosperina Castillo Cárcamo , matrona y docente.

, matrona y docente. Ricardo Ffrench-Davis Muñoz , economista, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2005.

, economista, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2005. Roberto Márquez Bugueño , músico de Illapu.

, músico de Illapu. Roberto Panichine , guardián de la cultura de Chiloé.

, guardián de la cultura de Chiloé. Rocco Martiniello Ávila , locutor y comunicador.

, locutor y comunicador. Rolando Medeiros Soux , presidente de la Fundación Arturo López Pérez (FALP).

, presidente de la Fundación Arturo López Pérez (FALP). Ruth Luisa Sandoval Andrade , locutora de radio y profesora.

, locutora de radio y profesora. Santiago Muzzo Benavides , médico, líder de Corporación Crecer.

, médico, líder de Corporación Crecer. Segundo Sandoval Alarcón , ciclista y campeón senior.

, ciclista y campeón senior. Sergio Hernández Albrecht , actor.

, actor. Shlomit Baytelman Albala , actriz.

, actriz. Silvio Caiozzi , cineasta.

, cineasta. Soledad Alvear Valenzuela , abogada y exministra.

, abogada y exministra. Sylvia González Caneo , lawentuchefe mapuche.

, lawentuchefe mapuche. Teresa Valdés Echenique , socióloga e investigadora feminista.

, socióloga e investigadora feminista. Tomás Moulian Emparanza , sociólogo, politólogo y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2015.

, sociólogo, politólogo y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2015. Verónica Abud Cabrera , profesora, líder de Fundación La Fuente.

, profesora, líder de Fundación La Fuente. Victorina Gallegos Muñoz , alfarera y Tesoro Humano Vivo.

, alfarera y Tesoro Humano Vivo. Violeta Zmirack Morales , cofundadora de RUBÄ.

, cofundadora de RUBÄ. Walter Avdaloff Valencia, médico impulsor de la Liga de la Epilepsia y fundador del Instituto del Sueño.

Con seis ediciones, la nómina ya funciona como un registro anual de un país que envejece aceleradamente: cien nombres que cada año recuerdan que el oficio, la investigación o el trabajo comunitario no terminan a los 75.