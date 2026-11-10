Continúa el paro de camioneros: Transportistas y Gobierno no llegan a acuerdo tras reunión clave

10 nov. 2026 - 17:21 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este martes, el Gobierno sostuvo una reunión clave con el gremio de transportistas, en el marco de la paralización de camioneros que se desarrolla en distintas rutas del país.

Sin embargo, una vez que finalizó el encuentro, se dio a conocer que las partes no lograron llegar a un acuerdo, por lo que la movilización continuará de forma indefinida.

"No hay un punto de acuerdo"

El dirigente Andrés Alarcón, representante del movimiento No+TAG, fue quien conversó con la prensa posterior a la cita.

"De una extensa reunión que tuvimos con parte del Gobierno, decidimos con todas las agrupaciones que el paro sigue, va a seguir en todo el país y en todos los puntos de paralización de Santiago", señaló.

"No hay un punto de acuerdo, con respecto al Gobierno, que pueda plantear una arista para poder buscar soluciones para todas las personas", agregó.

Alarcón fue enfático al indicar que la paralización es "por toda la ciudadanía, no por un gremio en específico, y estamos buscando la baja en los combustibles, el impuesto específico y los TAG y peajes".

"Mientras no haya nada concreto, el paro sigue"

"Parte de la solución que plantea el Gobierno es escalar esto a los diferentes ministros, para poder buscar una solución. Y nos pidieron deponer el paro mientras nos dan una solución", explicó el dirigente.

En ese sentido, desde el Ejecutivo afirmaron que trabajarán "para apurar lo más posible estas soluciones para el día de mañana (miércoles)".

"Nos van a estar avisando para seguir buscando soluciones. Y eso es lo que nosotros buscamos, pero mientras no haya nada concreto, las movilizaciones no se acaban", añadió.

Alarcón declaró que "el paro sigue a nivel nacional y nosotros vamos a estar en comunicación con los diferentes dirigentes de todas las regiones".

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