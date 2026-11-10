Paro de camioneros: Anuncian reunión clave esta tarde entre el Gobierno y gremio de transportistas

10 nov. 2026 - 13:29 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno mantendrá en la tarde de este martes una reunión con el gremio de transportistas, en el marco de un paro que comenzó a las 00:00 horas en distintas rutas del país.

Según los primeros antecedentes, el presidente de la Asociación de Buses Interurbanos recibió un llamado por parte del Ejecutivo para sostener una mesa de diálogo.

¿A qué hora es la reunión?

La autoridad que encabezaría el encuentro -pactado para las 15:00 horas- es el subsecretario de Transporte, Martín Mackenna.

La idea de la reunión es buscar una solución con el alto costo de los combustibles, que este jueves tendrán un nuevo aumento.

¿Qué ocurre si no hay acuerdo?

En caso de que no haya un acuerdo, el gremio de buses interurbanos no descarta trasladarse hasta la comuna de Estación Central, como una última muestra de descontento hacia el Ejecutivo.

El Gobierno del Presidente José Antonio Kast anunció el lunes recién pasado un proyecto de ley que busca que el aumento de los combustibles no supere los $20 en los próximos 90 días. Sin embargo, esto fue considerado como insuficiente por representantes de los camioneros.

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