Detienen a carabineros por apremios ilegítimos: rociaron gas pimienta a detenidos y bloquearon ventilación de celda en comisaría

10 nov. 2026 - 13:34 hrs.

¿Qué pasó?

Seis funcionarios de la 14ª Comisaría de San Bernardo fueron detenidos este martes, en el marco de una investigación por apremios ilegítimos contra dos personas que permanecían al interior de un calabozo de la unidad policial. Los hechos ocurrieron en mayo de este año y quedaron registrados en las cámaras de seguridad del recinto.

La investigación, encabezada por el fiscal adjunto de San Bernardo, Rubén Salas, junto al Departamento de Asuntos Internos de Carabineros (Daicar), apunta al uso de gas pimienta contra los detenidos y a la posterior obstrucción de la ventilación de la celda para impedir la salida del agente químico.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, los hechos ocurrieron pasadas las 17:00 horas del 26 de mayo, cuando los involucrados, con conocimiento de los efectos del aerosol irritante, lo manipularon y accionaron hacia el interior del calabozo donde permanecían dos personas detenidas.

Posteriormente, instalaron un cartón en la ventana de la celda con el objetivo de impedir el paso de aire hacia su interior, exponiendo a ambas víctimas a los efectos del gas pimienta.

La secuencia quedó registrada en las cámaras de seguridad de la comisaría. Según el Ministerio Público, las grabaciones permitieron establecer la coordinación previa para ejecutar los hechos y documentaron los efectos que el agente químico provocó en el organismo de los detenidos.

Carabineros confirma desvinculación

Tras conocerse las detenciones, Carabineros emitió un comunicado en el que entregó antecedentes sobre las medidas administrativas adoptadas y la participación que se investiga respecto de otros funcionarios de la unidad.

Según la institución, el hecho fue protagonizado por un teniente que habría rociado gas pimienta a través de la ventana del calabozo, con la colaboración de un suboficial.

Ambos funcionarios fueron desvinculados de Carabineros durante mayo, el mismo mes en que ocurrieron los hechos.

La policía uniformada también precisó que, durante la jornada de este martes, personal de Daicar concurrió a la 14ª Comisaría y detuvo a cinco funcionarios que, al momento del incidente, se encontraban en el patio del recinto realizando labores de instalación de una carpa para una ceremonia.

De acuerdo con la versión institucional, estos cinco efectivos son investigados por no haber impedido la actuación de los dos funcionarios que posteriormente fueron dados de baja.

La información entregada por Carabineros presenta una diferencia respecto del comunicado de la Fiscalía, que reportó seis detenidos y los vinculó con el uso del gas pimienta. La institución policial, en tanto, informó de cinco detenciones y distinguió su eventual responsabilidad por no impedir los hechos.

Formalización por apremios ilegítimos

La Fiscalía Regional Metropolitana Occidente informó que los seis funcionarios detenidos serán puestos a disposición del Juzgado de Garantía de San Bernardo este miércoles 11 de noviembre, instancia en la que serán formalizados como autores del delito de apremios ilegítimos.

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