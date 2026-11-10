Subsidio Familiar: ¿Cuánto dinero corresponde por carga?

10 nov. 2026 - 14:00 hrs.

El Subsidio Familiar (SUF) es un beneficio económico mensual destinado a madres, padres, tutores y tutoras que no cuentan con previsión social y pertenecen al 60% de la población socioeconómicamente más vulnerable, de acuerdo con la calificación del Registro Social de Hogares (RSH).

El aporte se puede solicitar en la municipalidad correspondiente al domicilio de la persona interesada. Sin embargo, existe un grupo de beneficiarios que puede recibirlo de manera automática, sin necesidad de realizar una postulación.

¿Cuánto dinero entrega el Subsidio Familiar por carga?

El monto del Subsidio Familiar es de $22.601 mensuales por cada carga familiar acreditada. En el caso de que la persona causante tenga una discapacidad, el monto del beneficio corresponde al doble.

Este aporte busca apoyar económicamente a las familias que cumplen con las condiciones establecidas para acceder al SUF.

El beneficio contempla a niñas, niños y adolescentes menores de 18 años que cumplan determinados requisitos relacionados con su edad, salud y educación.

Menores de 8 años : deben participar en los programas de salud establecidos por el Ministerio de Salud (Minsal) para la atención infantil.

: deben participar en los programas de salud establecidos por el Ministerio de Salud (Minsal) para la atención infantil. Mayores de 6 años: deben acreditar que son alumnos o alumnas regulares de enseñanza básica, media o superior (o equivalentes), en establecimientos reconocidos por el Estado. Este requisito no se aplica a las personas con discapacidad.

Además, las personas causantes no deben tener ingresos iguales o superiores al valor del Subsidio Familiar. Para estos efectos, la pensión de orfandad no se considera renta.

También pueden ser causantes del beneficio las personas con discapacidad intelectual o física, sin importar su edad. En estos casos, no deben recibir algún tipo de pensión asistencial ni la Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI).

¿Quiénes pueden recibirlo de forma automática?

Existe una modalidad de entrega automática del SUF, sin necesidad de postular. Para acceder a ella, la persona causante del beneficio debe cumplir las siguientes condiciones:

Tener menos de 18 años .

. Pertenecer al 40% más vulnerable de la población , según la calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH).

, según la calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH). Si tiene menos de 8 años , debe participar en los programas de salud establecidos por el Minsal para la atención infantil.

, debe participar en los programas de salud establecidos por el Minsal para la atención infantil. Si tiene más de 6 años, debe ser alumno o alumna regular de enseñanza básica, media o superior (o equivalente), en un establecimiento reconocido por el Estado. Esta última exigencia no se aplica a personas con discapacidad.

Para revisar el tramo socioeconómico del hogar, se puede ingresar a Mi ChileAtiende con el RUN y la ClaveÚnica.