Naya Fácil vende su lujoso Tesla Cybertruck: Este es el millonario precio que pide por el "NayaTruck"

10 nov. 2026 - 14:10 hrs.

La lujosa camioneta Tesla Cybertruck de color rosado en la que Naya Fácil paseaba por las calles del país cambiará de dueño. La influencer sorprendió al anunciar que puso a la venta el vehículo conocido en redes sociales como "NayaTruck".

¿Cuánto cuesta el Tesla Cybertruck de Naya Fácil?



La creadora de contenido busca comprador para el automóvil del año 2024, versión Cyberbeast, que tiene 8.500 kilómetros y que se vende en $300.000.000.

El vehículo está publicado en el sitio web de Portal Motores y en las fotografías se puede ver que regresó a su color blanco habitual.

¿Dónde se puede comprar el "NayaTruck"?

Quienes estén interesados en adquirir el vehículo pueden revisar la publicación disponible en el sitio de Portal Motores (pincha aquí), donde aparecen las fotografías y los detalles de la venta.

Entre sus características, el aviso destaca sus 845 caballos de fuerza y una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en 2,7 segundos. También indica que cuenta con una batería de 123 kWh y una autonomía de hasta 515 kilómetros por carga, además de estar equipada con tres motores eléctricos y tracción en las cuatro ruedas.

El modelo, además, tiene dirección en las cuatro ruedas, suspensión adaptable y capacidad para cinco ocupantes. A eso se suman sus pantallas delanteras y traseras, junto al sistema Autopilot.

En la descripción del aviso también se destaca el vínculo del vehículo con la influencer, con una frase que alude a las experiencias que ha vivido junto a él: "Y tiene algo que ninguna otra tiene: todas las historias que he vivido con ella!!!!".

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