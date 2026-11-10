Glaciares de Atacama: Tribunal Ambiental acoge cautelar de comunidad diaguita y suspende por 30 días Pascua Lama 2.0

10 nov. 2026 - 13:42 hrs.

¿Qué pasó?

El Segundo Tribunal Ambiental acogió la solicitud de medidas cautelares presentada por la Comunidad Agrícola Diaguita Los Huasco Altinos y ordenó suspender por 30 días, renovables, la ejecución del proyecto de prospección minera El Alto, conocido como Pascua Lama 2.0. La iniciativa pertenece a Minera Nevada, filial de la canadiense Barrick.

La resolución, a la que accedió Mega Investiga, considera antecedentes sobre la eventual afectación de la comunidad indígena, la ubicación de las plataformas de sondaje y los riesgos para los glaciares y otras formaciones de hielo presentes en el sector.

El tribunal precisó que su evaluación es preliminar y no constituye un pronunciamiento sobre la validez de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), otorgada al proyecto el 30 de enero pasado.

Según denunciaron los reclamantes, la minera ya había iniciado actividades mediante la instalación de un campamento y el tránsito de convoyes.

Entre los antecedentes considerados, el tribunal abordó que la comunidad fue incluida en la consulta indígena del cierre de Pascua Lama, pero no participó en un proceso de consulta durante la evaluación ambiental de El Alto. Los reclamantes cuestionan esta situación invocando el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La resolución también examinó un informe técnico georreferenciado del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin). A partir de esos antecedentes, situó las 43 plataformas de sondaje de El Alto dentro del polígono de Pascua Lama, cuya clausura definitiva fue ordenada en 2018 y ratificada por la Corte Suprema en 2022.

Respecto de los posibles efectos ambientales, el tribunal señaló que las plataformas se encuentran próximas a glaciares y glaciaretes como Toro 1, Toro 2 y Esperanza, en una zona donde también existe permafrost o suelo permanentemente congelado.

“En esta zona se configura un ecosistema complejo de glaciares, glaciaretes y permafrost que cumplen un rol esencial en la reserva y provisión de agua dulce”, indica la resolución.

En ese contexto, sostuvo que no puede asumirse como cierta la hipótesis de que el proyecto no se emplaza sobre ninguna crioforma. También advirtió que, ante perforaciones de hasta 700 metros de profundidad, “no es posible descartar un peligro inminente e irreversible de daño”.

El tribunal consideró, además, evidencia científica sobre la reducción de la superficie de los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza, como antecedente de la vulnerabilidad del sector.

Lo que dice la empresa

Consultados por Mega Investiga, Barrick señaló que El Alto obtuvo su aprobación ambiental en enero de 2026 y que las revisiones judiciales y administrativas posteriores habían confirmado hasta ahora la vigencia del permiso. La compañía sostuvo que existen antecedentes técnicos y jurídicos para reconsiderar la medida cautelar que suspendió el proyecto por 30 días.

La empresa afirmó que, aunque los sondajes se ubican en el yacimiento y las concesiones de Pascua, no interfieren con su cierre y cuentan con campamento y abastecimiento de agua propios, sin utilizar infraestructura del proyecto clausurado. Asimismo, reafirmó que cumplirá las obligaciones de cierre de Pascua Lama conforme a la normativa y al mandato de la Corte Suprema, y que continuará evaluando alternativas de inversión en la zona.

El voto en contra

La medida fue aprobada con los votos de dos ministros suplentes designados por la Corte de Apelaciones de Santiago y el voto en contra del ministro Cristián López.

López estimó que los antecedentes no permitían configurar la “presunción grave” exigida por la Ley 20.600 para decretar la cautelar. A su juicio, determinar el alcance de la sentencia de la Corte Suprema sobre Pascua Lama requiere un examen de fondo.

El ministro sostuvo que las plataformas de sondaje son preexistentes y que El Alto es un proyecto autónomo. También consideró que la participación de la comunidad en la consulta indígena del cierre de Pascua Lama no basta para acreditar que pueda resultar afectada por la nueva iniciativa.

Respecto de la urgencia de la medida, señaló que los antecedentes sobre la inminencia de las obras se sustentaban únicamente en un aviso de contratación de personal, sin información sobre el cronograma efectivo de ejecución. Añadió que el proyecto tiene carácter temporal.

Las inhabilidades durante la tramitación

La causa estuvo marcada por solicitudes de inhabilidad. Una de ellas afectó a la presidenta del Segundo Tribunal Ambiental, por estar casada con un exgerente de asuntos legales de Barrick. La solicitud fue finalmente acogida tras un requerimiento de la Corte Suprema.

También se inhabilitaron los tres ministros del Primer Tribunal Ambiental, con sede en Antofagasta, luego de que el sitio web del organismo publicara información sobre el rechazo de las cautelares antes de que la resolución fuera notificada a las partes e incorporada al expediente.

En el caso del ministro López, la solicitud de inhabilidad no prosperó.

La reacción de los reclamantes

El abogado Gonzalo Sánchez, representante de la comunidad diaguita reclamante, destacó que el tribunal considerara tanto los antecedentes sobre la consulta indígena como la ubicación de las plataformas.

“El SEA reconoció que la comunidad es susceptible de afectación directa por las actividades en esa faena cuando la incluyó en la consulta indígena del cierre de Pascua Lama y, sin embargo, aprobó El Alto sin caracterizarla ni reunirse con ella”, sostuvo.

El abogado agregó que el tribunal aplicó el principio precautorio ante los posibles efectos de los sondajes sobre los glaciares y otras crioformas del sector.

La resolución fue comunicada a la Superintendencia del Medio Ambiente, encargada de fiscalizar su cumplimiento.

La suspensión fue decretada por 30 días renovables, plazo establecido por la reforma de la Ley 21.850 para este tipo de medidas. Sánchez explicó que Minera Nevada puede solicitar al mismo tribunal que la cautelar sea alzada o modificada.

También planteó que existe una discusión sobre las reglas aplicables a una eventual apelación, debido a que la solicitud fue presentada antes de la entrada en vigencia de la reforma.

Mientras la medida permanezca vigente, el proyecto deberá mantenerse detenido.

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