Exministra Steinert asumirá como agregada en Paraguay: Realizará labores orientadas a la seguridad

10 nov. 2026 - 12:04 hrs.

¿Qué pasó?

La exministra Trinidad Steinert vuelve a asumir funciones en el Estado, pues fue nombrada agregada en Paraguay, donde realizará labores orientadas a la seguridad. Su principal foco estará en coordinar los esfuerzos regionales para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, prioridades que forman parte central de los objetivos de Cancillería.

El detalle de la labor de la exministra Steinert

En el marco de su misión, Steinert abordará los lineamientos del Compromiso de Santiago, acuerdo firmado el 28 de mayo en la ciudad de Santiago por cancilleres y ministros de Seguridad de Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador, al cual se sumaron posteriormente Paraguay y Uruguay.

Durante su desempeño como fiscal en el norte del país, Steinert encabezó la persecución del crimen organizado transnacional.

Además, fue presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales de Chile entre 2017 y 2019, y vicepresidenta de la Asociación Latinoamericana de Fiscales entre 2018 y 2019.

Su breve paso en el ministerio de Seguridad

Steinert fue nombrada como ministra de Seguridad en el Gobierno del Presidente Kast, con el objetivo de combatir la delincuencia y el crimen organizado.

Sin embargo, luego de una controversia por su presunta participación en la salida de una subdirectora de la PDI, sumado a las críticas por un plan de seguridad, dejó su cargo en mayo de este año.

El encargado de reemplazarla como titular en el ministerio fue Martín Arrau, que por ese momento era ministro de Obras Públicas.

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