Se esperan hasta 38°C: Alerta por altas temperaturas para esta semana en dos regiones de Chile

10 nov. 2026 - 12:48 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por un evento de altas temperaturas que afectará a las regiones de Atacama y Coquimbo durante los próximos días.

El fenómeno meteorológico se extenderá desde la tarde del martes 10 a la tarde del jueves 12 de noviembre.

Las zonas que se verán impactadas por este incremento en los termómetros corresponden a la precordillera en la región de Atacama, así como a la precordillera y los valles precordilleranos en la región de Coquimbo.

¿Qué temperaturas se esperan?

De acuerdo con el pronóstico oficial, la región de Atacama registrará las temperaturas más extremas de la jornada.

En los sectores precordilleranos de esta zona se prevén máximas que oscilarán entre los 36°C y 38°C de manera continua desde el martes hasta el jueves.

Por su parte, en la región de Coquimbo, los termómetros alcanzarán su punto más alto el día miércoles, jornada en la que se esperan valores de entre 32°C y 34°C tanto en los valles como en la precordillera.

Ante este escenario de calor intenso, se recomienda a la población tomar precauciones fundamentales, como mantener una constante hidratación, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de máxima radiación y aplicar protector solar, entre otras.

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