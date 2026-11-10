¿Cuánto gana un ingeniero en minería en Chile? Revisa los sueldos y los cargos mejor pagados

10 nov. 2026 - 12:45 hrs.

El mercado laboral de las ingenierías en Chile mantiene un alto dinamismo impulsado por sectores clave como la minería, la energía, la logística y la cadena de suministro, donde las remuneraciones promedio pueden superar los $18 millones de pesos mensuales en los cargos de alta responsabilidad y mayor experiencia.

De acuerdo con las proyecciones y datos recopilados por la consultora de recursos humanos Robert Half, la demanda actual se concentra con fuerza en puestos orientados a la eficiencia operativa, la gestión de proyectos, la rentabilidad del negocio y el uso de nuevas tecnologías.

Los rubros más cotizados y los rangos salariales

El estudio especializado de la consultora detalla que la minería continúa liderando la escala de remuneraciones en el país. Por ejemplo, un gerente de operaciones en este sector puede tener ingresos brutos que van desde los $12,5 millones para profesionales con experiencia inicial en el puesto, hasta más de $18,3 millones en niveles de alta trayectoria.

Asimismo, otras áreas de gestión y logística muestran rentas promedio competitivas para profesionales en nivel intermedio de experiencia:

Cadena de Suministros (Supply Chain ): Puestos como gerente de supply chain registran promedios de $7,7 millones, mientras que jefes de logística promedian los $4,0 millones mensuales.

): Puestos como gerente de supply chain registran promedios de $7,7 millones, mientras que jefes de logística promedian los $4,0 millones mensuales. Operaciones : Gerentes de planta e ingenieros de calidad alcanzan salarios medios que están entre los $5,6 y $6,5 millones.

: Gerentes de planta e ingenieros de calidad alcanzan salarios medios que están entre los $5,6 y $6,5 millones. Proyectos: Administradores de contratos y gerentes de proyectos registran sueldos intermedios promedio de $5,6 millones.

La tecnología transforma el perfil laboral del sector

El campo de desempeño para los profesionales de la ingeniería se ha diversificado más allá de las faenas en terreno. Como constató Las Últimas Noticias (LUN) en su cobertura del reporte, la automatización, el procesamiento de datos en tiempo real y la gestión tecnológica han abierto nuevos espacios de trabajo en centros integrados de operaciones.

Sobre esta tendencia, el director asociado de Robert Half Chile, Caio Arnaes, explicó a LUN las razones del crecimiento sostenido en la búsqueda de estos perfiles.

"La demanda se concentra en posiciones vinculadas a la eficiencia y rentabilidad del negocio. Entre los cargos destacados están gerente de planta, operaciones, mantenimiento, compras y proyectos, impulsados por la necesidad de optimizar procesos, reducir costos y mejorar resultados", destacó el especialista en conversación con el citado medio.

Por su parte, académicos destacaron a LUN que el sector minero e industrial requerirá en los próximos años profesionales altamente especializados en sustentabilidad, gestión hídrica, energías renovables e inteligencia artificial aplicada a los procesos productivos.