Subsidio Unificado al Empleo: ¿Cuándo es el primer pago?

09 nov. 2026 - 12:00 hrs.

El Subsidio Unificado al Empleo (SUE) se ha consolidado como una de las principales ayudas del Estado para incentivar la inserción y permanencia laboral de grupos prioritarios como jóvenes, mujeres, personas mayores y personas con discapacidad, reemplazando a los antiguos beneficios Bono Trabajo a la Mujer (BTM), el Subsidio al Empleo Joven (SEJ) y el Subsidio Previsional para Trabajadores Jóvenes.

Tras realizar el trámite de postulación a través de la Ventanilla Única Social, una de las dudas que más se repite entre las y los trabajadores es conocer cuándo es el primer pago de este aporte económico.

¿Cuándo se efectúa el primer pago del subsidio?

De acuerdo a lo establecido oficialmente en el beneficio, los pagos para las personas trabajadoras dependientes se entregan de manera mensual. La regla general establece que la ayuda comienza a generarse desde el mismo mes en que se presenta la solicitud y el primer pago se realiza a más tardar el último día del mes subsiguiente a la postulación.

Para entender mejor los plazos de entrega, el calendario de pagos funciona bajo la siguiente lógica:

Postulaciones en noviembre : El primer pago se deposita a más tardar el 31 de enero de 2027.

: El primer pago se deposita a más tardar el 31 de enero de 2027. Postulaciones en diciembre : El primer depósito se concreta como máximo el 28 de febrero de 2027.

: El primer depósito se concreta como máximo el 28 de febrero de 2027. Postulaciones en enero: El pago inicial llega como plazo límite el 31 de marzo de 2027.

Es por esto que quienes realizaron el trámite desde el inicio del proceso de postulación recibirán el primer pago durante diciembre, ya que entregaron todos los datos necesarios en octubre de este año.

¿Cómo se deposita el dinero y cuál es la modalidad de cobro?

El dinero del subsidio se entrega mediante transferencia bancaria a la cuenta que el usuario haya declarado al momento de realizar su postulación.

Cabe señalar que cada depósito mensual que recibe el trabajador dependiente posee un carácter provisional equivalente al 90% del monto total correspondiente a su tramo de ingreso. El 10% restante acumulado durante el período se paga de forma completa durante el proceso de reliquidación anual, el cual se lleva a cabo en agosto del año siguiente.