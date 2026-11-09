Fue infiel a su esposa con ejecutiva que filtró información: Nvidia investiga presunto espionaje de China a su CEO Jensen Huang

09 nov. 2026 - 11:56 hrs.

El gigante estadounidense de los microprocesadores Nvidia anunció una investigación independiente sobre una presunta operación china de espionaje al cofundador y presidente ejecutivo de la compañía, Jensen Huang, que Pekín niega.

Nvidia es líder mundial en la producción de los chips con los que se entrenan y ejecutan modelos de inteligencia artificial (IA) y es una de las empresas con mayor valoración del mundo.

China compite por el dominio de la IA con Estados Unidos, que restringe la exportación a ese país de los chips de silicio más avanzados.

CEO de Nvidia tuvo relación con presunta espía

A finales del mes pasado, The New York Times reportó que funcionarios de inteligencia de Estados Unidos concluyeron que una ejecutiva empresarial china —con la que Huang admitió tener una relación— trabajaba para Pekín y estuvo filtrando información.

La mujer —identificada como Alice Huang y también conocida como Huang Le, sin parentesco con Jensen Huang— es una ejecutiva vinculada a la empresa de centros de datos Megaspeed, basada en Singapur. El New York Times afirma que Huang, que se ha convertido en asesor informal del presidente Donald Trump, pudo haber revelado información sobre lo que el mandatario piensa sobre la inteligencia artificial. China negó este lunes las acusaciones.

"Ya hemos respondido a este asunto anteriormente. La historia de un supuesto espía chino no es más que una difamación y una calumnia infundada", declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, en una rueda de prensa.

En un mensaje dirigido a los empleados de Nvidia el domingo, Huang reconoció una aventura amorosa y se disculpó tanto con su familia como con el personal de la compañía.

"No fui fiel a mi esposa", dijo. "Mis acciones la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice. Lo lamento profundamente", declaró. Y reafirmó su "compromiso total" con la empresa. "Apoyo la investigación y cooperaré plenamente", prometió.

Nvidia indicó en un comunicado haber abierto una investigación independiente luego de "recientes informes de que el fundador y director ejecutivo Jensen Huang ha estado en la mira de la inteligencia extranjera". No menciona ningún país.

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