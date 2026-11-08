Meganoticias en Paraguay: Allanan mansión del expresidente de Paraguay tras crisis bancaria y encuentran bóveda secreta

08 nov. 2026 - 23:30 hrs.

La Fiscalía de Paraguay allanó este domingo la residencia particular del expresidente Santiago Peña, ubicada en la localidad de San Bernardino, a unos 50 kilómetros de Asunción.

El procedimiento se enmarca en la investigación por el colapso de Ueno Bank, entidad financiera cuya intervención dejó a cerca de tres millones de personas sin acceso a sus depósitos.

Hasta el lugar llegaron fiscales y efectivos policiales alrededor de las 19:00 horas, en un operativo, según lo informado por el periodista de Meganoticias Roberto Saa, quien se encuentra en terreno reportando desde Paraguay. Durante el allanamiento, según los antecedentes entregados en el despacho, se encontró una bóveda secreta al interior de la propiedad.

Allanamiento a la mansión del expresidente Santiago Peña

El Ministerio Público informó que el procedimiento se realizó por la presunta comisión de los delitos de lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor.

Peña, de 47 años, es investigado por su eventual responsabilidad en el uso de recursos públicos para favorecer a Ueno Bank, institución del grupo controlador del que fue accionista hasta 2025.

De acuerdo con la Fiscalía, el banco habría recibido depósitos de entidades estatales mientras otorgaba créditos irregulares a empresas relacionadas con sus propietarios.

La residencia allanada también forma parte de la investigación. Según el acta de imputación, el exmandatario habría recibido en mayo de 2024 dos préstamos de la entidad por cerca de 500 mil dólares para financiar la construcción de la mansión. Las cuotas mensuales alcanzaban unos 38 mil dólares, casi seis veces el sueldo que percibía como presidente.

Crisis bancaria golpea a comerciantes y familias en Paraguay

Mientras avanza la investigación, la crisis financiera también comienza a sentirse en las calles. Durante el despacho de Roberto Saa desde Asunción, comerciantes relataron que las ventas han disminuido debido a que muchos clientes no cuentan con dinero disponible.

Fruterías, supermercados y otros negocios se han visto afectados por la falta de acceso a los depósitos. Un chileno que reside en Paraguay también describió el complejo escenario económico y apuntó a la desconfianza que se ha instalado entre los clientes, asegurando que está retirando sus fondos de Ueno Bank y que existe temor entre la población.

Millones de clientes siguen esperando la devolución de sus depósitos

Ueno Bank fue intervenido el martes por el Banco Central del Paraguay debido a problemas de insolvencia. La medida dejó a cerca de tres millones de clientes sin acceso a sus ahorros, una cifra equivalente a aproximadamente la mitad de la población del país.

Aunque las autoridades informaron que alrededor de un millón de personas ya recibió la devolución de su dinero, otros dos millones de afectados todavía mantienen sus fondos congelados.

Según los antecedentes recogidos en terreno, entre quienes aún esperan se encuentran personas con montos más elevados y que no cuentan con recursos disponibles en otras entidades bancarias. La restitución continuará durante los próximos días, aunque se anticipa que será un proceso lento.

La crisis también tuvo consecuencias políticas: el viernes, el Congreso destituyó a Peña tras masivas protestas y su vicepresidente, Pedro Alliana, asumió la Presidencia. Este domingo, el nuevo mandatario anunció que los contribuyentes afectados no deberán pagar multas, recargos por mora ni intereses derivados de la situación.