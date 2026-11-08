Crimen del cabo Daniel Palma: Encuentran a "Carlitos Nike" detenido en una cárcel de Perú bajo una identidad falsa

08 nov. 2026 - 18:02 hrs.

¿Qué pasó?

A través de una coordinación con la Interpol Santiago y Caracas, la Policía Nacional del Perú (PNP) informó este domingo que dio con el paradero de Carlos Alexander Cortez Flores y Yefferson Jesús Flores Espinal, presuntos involucrados con el asesinato del cabo primero de Carabineros, Daniel Palma.

Descubren a "Carlitos Nike" en cárcel de Perú

Ambos ciudadanos venezolanos estaban detenidos en el Establecimiento Penitenciario de Aucallama con identidades falsas desde el año 2025 por "delitos de secuestro y extorsión (secuestro extorsivo)".

De acuerdo a la PNP, ambos figuraban en los registros como Anderson Abraham Revestain Betancourt y Víctor Manuel Castro Hurtado; sin embargo, sus verdaderas identidades se determinaron gracias a la "identificación dactiloscópica y el intercambio de información con Interpol Caracas y Santiago".

"Asimismo, se confirmó que ambos registran Notificaciones Rojas de Interpol, solicitadas por las autoridades chilenas por delitos vinculados al homicidio de un funcionario de Carabineros de Chile", informó finalmente la policía peruana.

Por su parte, la Policía de Investigaciones (PDI) —representante chileno de la Interpol— informó que gracias a esta información "se efectuarán las coordinaciones a fin de que se materialice la extradición desde Perú".

Crimen del cabo Daniel Palma

El crimen del cabo Daniel Palma, ascendido póstumamente a suboficial mayor, comenzó la noche del 5 de abril de 2023 cuando asistió a un procedimiento por una balacera ocurrida en la intersección de Avenida Matta con Arturo Prat, en pleno centro de Santiago.

En medio de eso, intentó fiscalizar un vehículo sospechoso desde el cual uno de sus ocupantes le disparó a quemarropa en la zona del cráneo. Tras esto, fue llevado hasta la ExPosta Central, en donde falleció en la madrugada del 6 de abril luego de una intervención quirúrgica.

La muerte de Daniel Palma ocurrió tan solo unas horas después de que el Congreso Nacional aprobara la Ley Nain-Retamal, la cual otorgó mayores libertades en el uso de sus armas de fuego a funcionarios de Carabineros, PDI, Gendarmería y Fuerzas Armadas que se encuentren en el ejercicio de sus funciones.

Al momento de su muerte, Daniel Palma era padre de un niño de cuatro años y su esposa, otra funcionaria de la policía uniformada, estaba embarazada de cinco meses. Su asesinato, que lo convirtió en el mártir 1.233 de Carabineros, conmocionó a todo Chile.

Todo sobre Policial