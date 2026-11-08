Claudia Conserva celebró los 23 años de su hija Matilda: "Una mujer que ilumina nuestra vida"

08 nov. 2026 - 18:18 hrs.

¿Qué pasó?

Claudia Conserva dedicó una emotiva publicación a su hija Matilda, quien cumplió 23 años el pasado martes 3 de noviembre. La comunicadora compartió un mensaje en redes sociales para celebrar a la joven, acompañado de una fotografía en la que aparece junto a su padre, Juan Carlos "Pollo" Valdivia.

"Tremenda hija que tenemos", escribió Conserva etiquetando a su marido. "Este es un registro donde se ven sacados de una película, padre e hija caminando del brazo, maravillosos. ¡Felicidades, Mat! Te amamos preciosa", agregó.

La publicación también recibió comentarios de rostros del espectáculo nacional. Maly Jorquera se sumó a los saludos con un "¡Muy feliz cumple Mati! ¡Eres bacán!", mientras que María José Prieto comentó "¡Estupendos!". Luis Jara, en tanto, escribió: "Cómo nos pilla la vida, Pollo. Qué felicidad".

Quién es Matilda Valdivia

Matilda es la hija menor del matrimonio compuesto por los presentadores de televisión Claudia Conserva y "Pollo" Valdivia, pareja considerada una de las más estables del espectáculo nacional. En 2001 nació su primer hijo, Renato, y dos años después llegó Matilda.

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Matilda Valdivia Conserva terminó su etapa escolar en 2022 y para su formación profesional decidió estudiar Animación Digital en el instituto Duoc UC.

"Mi niña artista cumple 23. Un ser lleno de luz, de esencia pura, buena. Un alma exquisita, un mundo lleno de sorpresas, creatividad y colores, un poco de locura y también sobriedad. Una mujer que ilumina nuestra vida, sabia, dedicada, valiente", fue parte del mensaje que le dedicó Conserva.