"Fuerte impacto y energía": Explican dinámica de nuevo fatal accidente que dejó un muerto y 13 heridos en la carretera de la fruta

08 nov. 2026 - 12:21 hrs.

¿Qué pasó?

Un joven de aproximadamente 22 años falleció y otras 13 personas resultaron lesionadas tras una colisión de alto impacto este domingo, entre un automóvil particular y un bus de transporte privado en la Ruta 66, también conocida como carretera de la fruta, a la altura del kilómetro 91, en la comuna de San Pedro.

El accidente ocurrió cerca de las 07:00 horas de este domingo y movilizó a equipos de emergencia. Carabineros entregó nuevos antecedentes sobre la dinámica del siniestro, que todavía es materia de investigación.

Carabineros investiga posible desplazamiento de vehículo hacia el eje central

El capitán Fernando Vivar, de la 24.ª Comisaría de Melipilla, explicó que el bus circulaba en dirección de sur a norte, mientras que el automóvil lo hacía en sentido contrario.

De acuerdo con los primeros antecedentes recopilados y los relatos de testigos, el vehículo particular habría traspasado el eje central de la calzada, provocando la colisión.

“Por causas que se investigan, un automóvil en dirección contraria, al parecer, conforme a relatos de testigos, traspasa el eje central de la calzada, generando con esto una colisión de fuerte impacto y energía”, señaló el oficial.

De todas maneras, Carabineros precisó que la dinámica del accidente debe ser establecida mediante las pericias que se desarrollan en el lugar.

13 pasajeros del bus fueron trasladados a un centro asistencial

Respecto de las personas lesionadas, el capitán Vivar informó que “13 personas que se transportaban en este bus fueron dirigidas al CESFAM de San Pedro, lugar en el cual se le practicó la primera atención médica”.

Según detalló, la mayoría presentaba lesiones leves y no se reportaban heridos de gravedad entre los ocupantes del transporte privado.

“Lamentablemente, la persona que resultó fallecida en este siniestro vial se trata de un joven de 21, 22 años”, agregó, precisando que las causas del accidente todavía son materia de investigación.

El bus trasladaba pasajeros de nacionalidad boliviana y, de acuerdo con antecedentes preliminares entregados desde el lugar, podrían tratarse de trabajadores temporeros. Sin embargo, esa actividad no había sido confirmada oficialmente.

Los equipos de emergencia y la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) trabajan a estas horas para esclarecer las circunstancias del hecho y retirar los vehículos involucrados.