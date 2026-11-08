"Julieta ahora ya no tiene a su padre": El testimonio de familiar de una de las 11 víctimas de fatal accidente en Santo Domingo

08 nov. 2026 - 10:15 hrs.

¿Qué pasó?

La tragedia ocurrida en la Ruta de la Fruta, en la comuna de Santo Domingo, sigue golpeando a las familias de las 11 personas que fallecieron en el accidente de tránsito registrado durante la mañana del sábado.

Mientras avanzaba el proceso de entrega de los cuerpos en el Servicio Médico Legal (SML) de San Antonio, los cercanos de las víctimas comenzaron a enfrentar las consecuencias de una pérdida que dejó a familias completas esperando un regreso que nunca ocurrió.

Uno de ellos es Franco Soto, quien viajaba desde la comuna de Navidad hacia San Antonio para asistir a un control dental y sacarse los frenillos. Sin embargo, nunca llegó a su destino ni pudo regresar a su hogar para reencontrarse con su hija Julieta.

"Él tenía una hija de 10 años, Julieta, y bueno, Julieta ahora ya no tiene a su padre, o sea, Franco no regresó a ver a su hija porque él justamente iba a volver a ver a su hijita", relató Tomás Bustamante, cuñado de la víctima, durante una conversación con Meganoticias Siempre Juntos desde las afueras del Servicio Médico Legal.

Familia exige respuestas tras la tragedia en Santo Domingo

En medio del dolor, Bustamante manifestó la preocupación de sus cercanos por la falta de información oficial sobre las circunstancias del accidente y aseguró que, hasta ese momento, ninguna institución se había comunicado con ellos para explicar los pasos de la investigación.

"Nosotros queremos, como familia, digamos, como parte de la familia, llegar a las últimas consecuencias porque en realidad no hemos recibido contacto de ninguna institución, de la empresa de transporte, del Ministerio de Transporte, ninguna instancia estatal, ninguna instancia privada se ha comunicado con nosotros para llegar a saber o dilucidar, digamos, de alguna manera, entender igual que el debido proceso pide las pericias, todo", manifestó.

El familiar sostuvo que esperan conocer qué ocurrió y cuáles serán las diligencias para establecer eventuales responsabilidades.

"Pero si no ocurre esa instancia, nosotros vamos con toda la fuerza, con toda la familia, como familia Soto... Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias de todos los involucrados, incluso de la empresa concesionaria, Ruta de la Fruta, y efectivamente ha habido las debidas regulaciones en ese sector, efectivamente, porque ha habido accidentes anteriormente en ese lugar", prosiguió.

Familia pide peritajes y descarta conformarse con hipótesis

Consultado sobre si habían recibido información oficial respecto de la dinámica del accidente, Bustamante afirmó que todavía no tienen certezas y que los antecedentes conocidos correspondían principalmente a relatos de personas que habrían presenciado el hecho.

"Como bien digo, o sea, pudo haber sido una falla mecánica, pudo haber sido una falla humana, pudo haber sido... No sabemos", relató.

Durante la mañana de este domingo, familiares de las víctimas llegaron hasta el Servicio Médico Legal de San Antonio para realizar los trámites correspondientes a la entrega de los cuerpos, que posteriormente serían trasladados para los respectivos servicios fúnebres.

La tragedia dejó un saldo de 11 personas fallecidas y 15 lesionadas.

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