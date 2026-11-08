Delincuentes roban $2 mil millones desde las bóvedas de un banco en pleno centro de Concepción

08 nov. 2026 - 10:23 hrs.

¿Qué pasó?

Un millonario robo afectó a la sucursal principal del Banco BCI, ubicada en pleno centro de Concepción, región del Biobío.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el botín sustraído alcanzaría al menos los $2.000 millones, aunque no se descarta que la cifra sea mayor.

El hecho habría ocurrido durante la madrugada de este domingo y movilizó a equipos de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía, que llegaron hasta el recinto para realizar las primeras diligencias.

Investigan ingreso mediante un forado y posible uso de oxicorte

Según los antecedentes preliminares entregados desde el lugar, los delincuentes habrían ingresado hasta las bóvedas del banco a través de un forado. Además, se investiga si utilizaron herramientas de oxicorte para acceder al sector donde se encontraba el dinero.

Las alarmas de la sucursal se habrían activado cerca de las 2:10 de la madrugada, mientras que los primeros reportes sitúan el robo entre la medianoche y las primeras horas de este domingo.

Por ahora, no se ha confirmado oficialmente el punto exacto por el que ingresaron los responsables ni la vía que utilizaron para escapar. Una de las líneas de investigación apunta a que el acceso pudo concretarse desde otro local o espacio interior cercano a la sucursal.

PDI y Fiscalía realizan diligencias en el banco

El procedimiento se concentra en la intersección de avenida O’Higgins con calle Lincoyán, donde la sucursal permanece acordonada y con un amplio despliegue policial.

Entre las diligencias se considera el análisis de cámaras de seguridad del banco y de los registros disponibles en el sector.

A raíz de los trabajos policiales, una de las pistas de calle O’Higgins, utilizada por el transporte público, se mantiene cerrada. La medida afecta una arteria de alta circulación del centro penquista, por donde transitan vehículos y buses hacia comunas como San Pedro de la Paz, Talcahuano y Chiguayante.