Seguían a las víctimas y atacaban en manada: Detienen a 10 integrantes de nueva "jauría" en Santiago

08 nov. 2026 - 10:41 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros detuvo a 10 integrantes de una peligrosa banda delictual que seguía a sus víctimas y las atacaba en manada.

El modus operandi es idéntico a lo que realizan en Valparaíso un grupo de sujetos, al que apodaban "La Jauría", y que ha sido denunciado ampliamente.

Desde la 4.ª comisaría de Santiago se informó sobre la detención de estas personas, entre 15 y 21 años, de las cuales 7 tenían antecedentes por delitos similares.

La acción policial se realizó tras denuncias de víctimas que fueron golpeadas para robarles sus pertenencias.

La mayor de carabineros, Carola Sepúlveda, señaló que "una patrulla es alertada por dos víctimas que habían sido atacadas para robarles... En el procedimiento se detecta a tres víctimas más... Tras una serie de patrullajes, se detuvo a 7 hombres y 3 mujeres".

La uniformada destacó la colaboración entre Carabineros, inspectores municipales y el uso de cámaras de vigilancia para focalizar la vigilancia.

Sepúlveda enfatizó la importancia de la denuncia ciudadana para mejorar la efectividad de los operativos y facilitar la recuperación de bienes robados, como teléfonos celulares.