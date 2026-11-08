Nuevo accidente en la carretera de la fruta: Un muerto y ocho heridos en comuna de San Pedro

08 nov. 2026 - 10:51 hrs.

¿Qué pasó?

Un accidente de tránsito que involucró a un vehículo particular y un bus se registró este domingo en la Ruta H-66, a la altura del kilómetro 91, en el sector de San Pedro (carretera de la fruta).

Según información oficial, pero preliminar, la colisión habría dejado una persona fallecida y otros ocho lesionados.

Por ahora se continúan recabando antecedentes sobre la emergencia. Hasta el momento, no se han entregado detalles sobre la identidad de la víctima ni las circunstancias del accidente.

El hecho ocurre en la misma Ruta H-66 (carretera de la fruta) donde, durante la jornada del sábado, se registró una fatal colisión que involucró a un microbús, un camión y un automóvil, y que dejó un saldo de 11 personas fallecidas y otras 15 lesionadas.

Entregan nuevos antecedentes del accidente

Las mismas fuentes oficiales precisaron que la persona fallecida correspondería al conductor del vehículo particular que colisionó con el bus.

En tanto, ocho personas que viajaban en el bus resultaron lesionadas. De acuerdo con los antecedentes preliminares, los pasajeros serían trabajadores temporeros.