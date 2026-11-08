Aporte Familiar Permanente: Así puedes revisar si tienes dinero por cobrar

08 nov. 2026 - 08:00 hrs.

El Aporte Familiar Permanente, que antes era conocido como Bono Marzo, es un beneficio para familias de menores ingresos que cumplan con ciertos requisitos, pero también para pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS).

Como es conocido popularmente, este beneficio se paga en marzo, pero tiene una fecha límite para cobrarlo. En otras palabras, se puede cobrar hasta después de marzo.

La fecha tope de pago dependerá del grupo de beneficiarios al que pertenezcan. Por ejemplo, el primer grupo, es decir, aquellos que lo recibieron desde el 16 de febrero de este año, pueden cobrarlo hasta el 16 de noviembre.

Así puedes revisar si tienes dinero por cobrar del Aporte Familiar Permanente

Si te corresponde el Aporte Familiar Permanente y aún no lo has cobrado, puedes revisar si tienes pagos pendientes.

Esto puedes hacerlo en el portal de consulta del Aporte Familiar Permanente (en este enlace) dispuesto por el Instituto de Previsión Social (IPS) y solamente debes ingresar tu RUT y fecha de nacimiento.

Una vez ingresados los datos, el sistema mostrará si te corresponde el beneficio, pero también podrás consultar por los bonos de periodos anteriores, en caso de que tengas algún pago sin cobrar.

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