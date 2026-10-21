Aporte Familiar Permanente: Así puedes revisar si tienes dinero pendiente

21 oct. 2026 - 16:30 hrs.

El Aporte Familiar Permanente, más conocido como Bono Marzo, todavía puede tener pagos pendientes de cobro. Por eso, quienes recibieron el beneficio o creen cumplir con los requisitos pueden consultar si tienen dinero disponible y hasta cuándo pueden retirarlo.

Para revisar esta información, se puede ingresar al sitio de ChileAtiende, donde también es posible acceder a información sobre otros beneficios y trámites del Estado.

¿Cómo revisar si tienes dinero pendiente del Bono Marzo?

Para consultar si tienes un pago pendiente del Aporte Familiar Permanente, debes ingresar a la plataforma de ChileAtiende (pincha aquí) y colocar tu RUT y fecha de nacimiento.

También puedes revisar directamente en el portal oficial del Aporte Familiar Permanente (entra aquí), ingresando tu RUT y fecha de nacimiento. Si eres beneficiario, podrás conocer el monto asignado, la fecha de vencimiento del documento de pago y el lugar o modalidad en que debes cobrarlo.

El beneficio correspondiente a 2026 es de $66.834 por cada carga familiar o por grupo familiar, dependiendo de las condiciones de cada beneficiario. No es necesario postular, ya que se asigna automáticamente a quienes cumplen los requisitos establecidos.

¿Cuál es el plazo para cobrar el Aporte Familiar Permanente?

Las personas beneficiarias tienen un plazo de nueve meses desde la emisión del documento de pago para cobrar el dinero. Una vez vencido ese período, expira el derecho a recibir el aporte.

Por ejemplo, si el documento de pago fue emitido el 16 de febrero de 2026, el plazo para cobrarlo vence el 16 de noviembre de este año. En tanto, quienes tienen como fecha de emisión el 16 de marzo podrán cobrar hasta el 16 de diciembre de 2026.

Por eso, es importante consultar la fecha exacta asociada a cada pago, ya que el vencimiento no es igual para todas las personas beneficiarias.

¿Qué otros bonos y beneficios puedes consultar?

Además del Aporte Familiar Permanente, ChileAtiende dispone de información sobre distintos beneficios estatales, sus requisitos y las formas de acceder a ellos.

En su sección de bonos y beneficios del Estado es posible encontrar información sobre ayudas como:

Pensión Garantizada Universal (PGU).

Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI).

Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años.

Asignación Familiar.

Subsidio Familiar (SUF).

Pensiones de las ex cajas de previsión social.

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